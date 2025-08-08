Zapatillas otoño 2025: estos 10 modelos marcarán la temporada

Aunque todavía queda verano por delante, ya se empieza a intuir lo que va a marcar el ritmo esta próxima temporada. Las zapatillas seguirán siendo protagonistas (eso no cambia) pero vienen con nuevas siluetas, matices más cuidados y ese punto especial que las convierte en piezas clave del armario. Algunas ya asoman en redes y estilismos de entretiempo; otras están a punto de explotar.

Aquí va una selección con los modelos que más se van a llevar este otoño: desde clásicos que vuelven a lo grande hasta diseños nuevos con ganas de colarse en todos los looks.