El 82% de los municipios andaluces siguen sin plan urbanístico

Tres de cada cuatro municipios andaluces carecen de instrumentos de planeamientos generales adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2003. Así lo confirmó ayer la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, tras el habitual Consejo de Gobierno de los martes.

A través de un informe presentado por la consejera y el titular de Presidencia, Elías Bendodo, la Junta denunció la ineficaz gestión de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) del anterior Gobierno socialista, debido a que el 82% de los ejecutados resultaron estar «atascados» en el «laberinto de la tramitación».

En este sentido, Andalucía cuenta con 786 municipios de los cuales solo 179, un 22% del total, disponen de PGOU basado en la LOUA. Aún así, sigue habiendo 607 municipios que continúan a la espera de una adaptación total a esta ley. Dieciséis años después de su puesta en marcha, 496 planes urbanísticos deben superar los trámites y sólo 135 han conseguido pasar la primera fase. Según el informe, 51 pueblos pequeños siguen sin ninguna figura de planeamiento municipal en la comunidad, entre los que se encuentran 23 municipios situados en la provincia de Granada, 22 en Málaga y seis en Huelva. Aunque tan solo el 22% de los municipios vieran aprobado su PGOU de forma definitiva, la espera ha llegado a durar nueve años de media, como es el caso de Jimena de Líbar (Málaga) que, tras 12 años ha logrado aprobarlo.

La titular de Fomento afirmó que durante los seis meses de Gobierno se han desbloqueado diez PGOU en fase definitiva y subrayó la imposibilidad de acelerar los procesos de trámite debido a que «el atasco tiene una dimensión muy superior».

Nueva Ley de Suelo

La consejera adelantó que la primera Ley de Suelo del Gobierno cuenta ya con un borrador avanzado y se aprobará a comienzos del año siguiente –dependiendo de la duración de los correspondientes trámites parlamentarios–. Bendodo aseguró que, «si no hay planes urbanísticos aprobados no hay desarrollo». La nueva ley estará basada en la «simplificación» y la «reducción» de los plazos de tramitación. Por su parte, Carazo afirmó que estos procedimientos no se traducen en «más libertad», sino «mayor control».