Maeztu renueva como Defensor del Pueblo para «su último mandato»

Jesús Maeztu fue reelegido como Defensor del Pueblo andaluz por segundo mandato consecutivo con el apoyo del PSOE-A, PP-A y Cs –que registraron su propuesta de manera conjunta–, mientras que Adelante Andalucía y Vox votaron en blanco.

La votación, que se desarrolló en urna, se saldó con 75 votos a favor; con 30 en blanco, y tres nulos. La candidatura de Maeztu para repetir en el cargo fue validada en julio en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones, que dio luz verde para que siguiera al frente de la Oficina que encabeza desde el 2013.

El Defensor del Pueblo andaluz agradeció «su amplia mayoría» para ejercer su cargo «con imparcialidad», tras haber sido reelegido sin ningún voto en contra, señalando que será su último mandato al frente de este órgano de extracción parlamentaria.

Maeztu defendió que «esto no es un cargo sino un compromiso que acarrea una responsabilidad», para añadir que «quería tener una amplía mayoría» para poder ejercer «con imparcialidad». «Tener la confianza del Parlamento es necesario para mi puesto, el cual veo con ilusión y con mucha fuerza, porque cuando tratas los problemas y los derechos de la gente tienes fuerza», manifestó Maeztu, que añadió que estaba «muy contento y emocionado» y que esté será su último mandato, «después de 50 años al servicio público». Maeztu defendió que «hay que enamorarse de lo que se hace con todas las limitaciones y fallos» y que «la pasión está», y subrayó que interpreta su reelección como que el Parlamento le dice «tienes la confianza para defender a los ciudadanos frente a las administraciones públicas y como ayudante del legislador mejorar lo que no funciona». Maeztu agregó que «tiene la confianza del Parlamento en un momento difícil, en un cambio político que ya no está situado entre la izquierda y la derecha, para que el Defensor haga un trabajo que es la defensa de los derechos humanos». En cuanto a los retos que se le presentan, explicó que «están perfilando la hoja de ruta» y que tras su nombramiento el martes «empezarán a contar algo» pero las prioridades están «muy claras».