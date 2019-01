Más de 120 formados para combatir la exclusión

La delegación de Unión Romaní en Andalucía, organización no gubernamental de carácter no lucrativo dedicada a la defensa de la comunidad gitana, formó durante el año pasado a más de 120 profesionales y estudiantes del ámbito social y educativo en igualdad de trato, no discriminación y mediación intercultural hacia la población gitana en exclusión. El objetivo fue que los receptores de estas acciones formativas adquiriesen las competencias y conocimientos necesarios para aplicarlos en sus intervenciones con colectivos gitanos en contextos desfavorecidos y luchar contra la marginación social.

Con tal fin se desarrollaron dos jornadas, de dos y tres días de duración, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y ejecutadas en cinco ciudades diferentes de España, dos de ellas andaluzas: Sevilla, Granada, Valencia, Madrid y Talavera de la Reina.

En concreto, se abordaron diferentes problemáticas surgidas en entornos desfavorecidos entre la sociedad mayoritaria y la comunidad romà (gitana) en situación de vulnerabilidad, así como las estrategias de intervención a desarrollar, siendo la mediación un instrumento esencial para afrontar la diversidad sociocultural. Se promovió además el intercambio de buenas prácticas y experiencias innovadoras y la adquisición o mejora de conocimientos entre profesionales que trabajan con población de etnia gitana.