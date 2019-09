Moreno anuncia un plan de limpieza de cauces y desembocaduras de ríos

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado que la Junta trabaja ya en un plan de limpieza de cauces y desembocaduras de ríos, para que no se formen "cuellos de botellas" tras las lluvias abundantes, y ha advertido de que serán "muy duros" con los agricultores que no cumplan con la normativa de desechos.

Moreno, que visita esta jornada Almería para comprobar los efectos de la gota fría, ha explicado a los periodistas que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ya está trabajando en ese plan, que tendrá una inversión inicial de un millón de euros, a lo que se sumarán más partidas.La Junta limpiará los cauces de los ríos y buscará la fórmula para evitar "cuellos de botella" en las desembocaduras, aunque en este último extremo tendrán que intentar "sortear" obstáculos, ya que en muchos casos "chocan" con espacios protegidos donde no se puede meter maquinaria pesada para estas tareas.

Aunque Moreno ha defendido que la mayoría de agricultores "lo hace bien" en materia de desechos, la Junta también hará un plan especial de concienciación porque siempre hay "una minoría" que deja plásticos, alambres, palos y otras basuras en carriles y cauces secos de río, lo que provoca después "una maraña" que hace de tapón."Advierto de que vamos a ser muy duros con aquellos que no cumplan la normativa", ha indicado Moreno.Moreno ha insistido también en el plan de ayudas que anunció ayer domingo, dotado con más de 10 millones, para que los ayuntamientos tengan libre disposición para tareas de arreglos de saneamiento, caminos o tendido eléctrico, por ejemplo.

Ha informado de que intentarán que los ayuntamientos las puedan cobrar esta semana o al principio de la próxima, por lo que serán "ayudas en mano para hacer un efecto inmediato".

Moreno también ha pedido al resto de administraciones, en especial al Gobierno central, que ponga a disposición de los afectados recursos económicos, algo que le trasladará personalmente al presidente, Pedro Sánchez, con el que se reunirá en Almería."El Gobierno andaluz va a hacer un esfuerzo importantísimo, pido que el resto de administraciones estén a la altura de las circunstancias", ha agregado el presidente autonómico.

En esta atención a los medios también ha participado un agricultor que ha visto afectadas tres hectáreas de cultivo de tomate y que ha lamentado que los cauces de los ríos "sigan en el estado que están", ya que cree que se podrían haber evitado "bastantes daños".

El agricultor, que ha admitido que muchos no tienen asegurados sus cultivos porque no pueden pagarlo, ha abogado por no dejar plásticos o alambres en los cauces de los ríos y por aumentar su limpieza.