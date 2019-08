Salvador emplaza a las direcciones de PP y Cs a dirimir si habrá relevo

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha emplazado a dirimir en los grupos municipales de PP y su partido, que cogobiernan en el Ayuntamiento, y con las direcciones nacionales de ambas formaciones, las «diferencias de interpretación» que pueda haber sobre la alcaldía, y la rotación en la misma a mitad del mandato que reclama el presidente provincial popular, Sebastián Pérez. El Grupo Popular en el Ayuntamiento insistió ayer en que el «compromiso» de alternancia fue «nítido» al margen del pacto nacional

Después de que Pérez, que es primer teniente de alcalde, reclamara el jueves un posicionamiento claro de Salvador para que la alcaldía pase al PP a mitad del mandato, el regidor granadino indicó que «ningún acuerdo» tras las últimas municipales se negoció «individual o localmente».

El también portavoz provincial de Cs, que señaló que él no tiene «diferencias interpretativas a priori» sobre el asunto de la rotación en la alcaldía, que en principio descartó, indicó que las reuniones de las direcciones de los partidos para cerrar este asunto está emplazada desde finales de julio «para cuando sea posible», si puede ser en agosto, o a principios de septiembre. «Dos no se pelean si uno no quiere», señaló Luis Salvador, quien negó «desencuentro» alguno entre concejales y añadió que «los trapos se lavan en casa». Además, abogó por que Vox, que apoyó su investidura, pueda «ocupar puestos de responsabilidad», en órganos como la presidencia de una comisión de transparencia en contratación que se va a crear, o en otros proyectos como el de la Capitalidad Cultural Europea para 2031. El regidor aseguró que habrá estabilidad, y que en dos o tres semanas el asunto sobre la rotación en la alcaldía podría estar resuelto, a la par que abogó por el entendimiento entre grupos políticos que propiciaron el cambio para que no hubiera un gobierno local de «Paco Cuenca podemizado», y afeó al anterior alcalde socialista que dejara «agujeros negros» para la nueva etapa. Salvador agradeció el trabajo de sus concejales, mencionándolos expresamente en un grupo en el que no incluyó a Sebastián Pérez que dijo que, «cómo él mismo ha reconocido, ha contado con algunos problemas familiares que le han impedido estar mucho en el Ayuntamiento y rendir como él hubiera deseado».