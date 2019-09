Vox amenaza con apoyar una moción de censura en Granada con PSOE y Adelante

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Onofre Miralles, pidió disculpas por haber facilitado el «desgobierno» en esta ciudad al haber propiciado un Ejecutivo de coalición entre Cs, que ostenta la alcaldía, y PP, y mantuvo su intención de apoyar «cualquier otra alternativa».

Miralles hizo balance de los primeros cien días de gobierno en el Ayuntamiento de Granada –el único de las capitales andaluzas con un alcalde de Cs– y justificó el apoyo que los tres concejales de Vox dieron en el pleno de investidura del pasado 15 de junio al actual equipo de gobierno en que la situación de esta formación era «delicada: elegir entre susto o muerte». «Elegimos susto y por sorpresa nos hemos encontrado con muerte», resumió Miralles, que reiteró la intención de Vox de apoyar «cualquier otra alternativa», incluida una «hipotética» moción de censura con el PSOE –que con 10 concejales fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales– y la coalición de IU-Podemos.

A esa posibilidad se refirió tras ser preguntado por la consideración del alcalde, Luis Salvador, de que ése sería un pacto «antinatura», pero para Miralles, «lo antinatura es tener un alcalde que miente sistemáticamente» o dejar a Granada «al arbitrio de un señor para quien lo primero es él». Miralles explicó que en el «hipotético caso» de que se dieran las condiciones para la presentación de una moción de censura, asunto sobre el que de momento no han hablado con el PSOE, ésta solo sería apoyada por uno de los tres concejales de Vox, que dimitiría después para ser sustituido por otro, de modo que el que grupo tendría de nuevo la opción de apoyar una segunda moción si las relaciones entre los socios del actual gobierno (Cs y PP) se «normalizaran».

La actual situación de «desgobierno» la atribuye a que «dos gallos no pueden estar en el mismo corral», en alusión al alcalde, de Cs, y al primer teniente de alcalde, el popular Sebastián Pérez, que mantienen diferencias sobre si el primero concluirá el mandato como alcalde o a los dos años la alcaldía será para el segundo, como sostiene el PP que se pactó verbalmente y rechaza Cs. Ambos iban a ofrecer ayer una rueda de prensa conjunta para hacer balance de los primeros cien años de gobierno, si bien se aplazó finalmente al próximo jueves por motivos de agenda. Miralles criticó la gestión del gobierno, que se ha basado, dice, en una «subida encubierta de los sueldos con la aquiescencia de PSOE e IU-Podemos», en «enchufar a amiguetes», en irse de vacaciones y en no atender los requerimientos de información de Vox. El portavoz municipal de Vox se refirió también al «despilfarro» del Ayuntamiento en teléfonos corporativos y ayudas a los grupos municipales y anunció que hoy levantará acta ante notario de los «enchufes» que Cs y PP pretenden imponer en puestos directivos y de coordinadores. Sobre la postura de Vox ante una posible modificación del Reglamento Orgánico Municipal que incluya la creación de una vicealcaldía para Sebastián Pérez, dijo que si eso supone un gasto extra, no lo apoyarán, e incidió en que solo votarán a favor de lo que suponga un ahorro en costes.

El portavoz del grupo socialista, Francisco Cuenca, calificó de «ridículo nacional» la situación del gobierno local. «Siento vergüenza por lo que está pasando», dijo el ex regidor.