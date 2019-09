Cuenta con una dilatada experiencia como diputado provincial y vicepresidente. Y es por eso, que conoce de primera mano los problemas más acuciantes que sufren los pobladores de los distintos y variados municipios de Segovia. Por ello, Miguel Ángel de Vicente ha accedido a la presidencia de la Diputación asumiendo la cartera de Asuntos Sociales, por «compromiso personal». Son muchos los retos que tiene por delante. Lo sabe y no los rehuye. Es más, se muestra convencido de que junto a su equipo va a ser capaz de poner su granito de arena para facilitar el día a día de los ciudadanos de la provincia. Y así lo cuenta a LA RAZÓN, durante un encuentro en la sede provincial en la ciudad del Acueducto.

– Se hizo esperar la constitución de la Diputación de Segovia en esta ocasión.

–Parece que en estas elecciones en esta provincia todo ha sido por un puñado de votos. Se ha reconocido el apoyo de los ciudadanos al Partido Popular, aunque se tardó un poco más de lo habitual, pero ya estamos en pleno funcionamiento y trabajando.

– ¿Y cómo está viviendo Miguel Ángel de Vicente estas primeras semanas al frente de la institución?

–Más allá del desenfreno que supone asumir la responsabilidad del cargo, lo estoy disfrutando. Lo estoy viviendo muy de cerca con la gente de la provincia, con algún suceso que hemos tenido en materia de incendios. Codo con codo con la ciudadanía y desde luego estando con la gente, que es donde mejor estás, ya que conoces sus problemas pero también vives con ellos sus fiestas y celebraciones, que es, en definitiva, lo que ha conformado la identidad de los pueblos segovianos.

–Hablaba del incendio de La Granja, que fue de grandes dimensiones. Vaya forma de empezar...

–Fue un buen susto pero también ha sido un ejemplo de colaboración institucional, de poner todos los medios posibles, que no siempre es fácil. Una de las lecciones que tenemos que aprender es que tenemos que poner en valor ese parque de la Sierra de Guadarrama que, muchas veces, lo minusvaloramos por que lo tenemos a la puerta de casa y son otros los que lo hacen desde muchos kilómetros de distancia.

– ¿Y qué se marca como objetivos, cuáles son los grandes retos para estos cuatro años?

–Quiero un proyecto común. Hay problemas que tenemos que acometer y, aquí, también meto en el saco a las administraciones. La despoblación, por ejemplo. No podemos seguir permitiendo, en la medida de nuestras posibilidades, que haya esa desafección poblacional en nuestros municipios. Y para ello hay que ofrecer los mismos servicios o más, y hacer ver que vivir en el medio rural es una oportunidad de desarrollo. Otro de los cometidos, es dar valor al agua. No es lógico que haya ayuntamientos o núcleos de población que tengan aún problemas con su suministro.

–Otro de los graves problemas que percibo en el medio rural es una adecuada cobertura de las nuevas tecnologías. No sé si en Segovia también es así.

–Por supuesto. Deben llegar a todos los puntos de la provincia y más cuando se nos llena la boca a las administraciones de que lo estamos haciendo. Es un reto y un compromiso, que todos los ciudadanos de Segovia estén a una tecla de distancia de los propios servicios centrales de la Diputación. Me rebelo que en pleno siglo XXI haya municipios donde no se pueda ver la televisión.

–¿Qué carencias tiene la provincia pero que no está de mano de la Diputación?

–Tema de infraestructuras, sobre todo relacionado con el ciclo hídrico, tanto los caudales de agua como los servicios de depuración. Hay necesidades en materia viaria, sólo nosotros en la red provincial contamos con 1.200 kilómetros, que tenemos ir reparando y mejorando. Y hay que facilitar también los trámites administrativos, que son muchos, para aquellos que quieran poner en marcha una empresa

«Seguiré al frente de Asuntos Sociales por una cuestión de responsabilidad»

Una de las decisiones más sorprendentes del nuevo presidente de la Diputación de Segovia ha sido la de seguir vinculado como máximo rpesonsable de Asuntos Sociales de la institución, cargo que ha ocupado en los últimos años. «Es difícil y creo que es una decisión responsable», aclara De Vicente. «Llevo muchos años trabajando con ellos, y son los que me han traído hasta aquí y no estaba dispuesto a que ahora se produjera una desafección por mi parte hacia esas personas», matiza. En este sentido, indica que durante este tiempo los Servicios Sociales se han puesto en valor, gracias a la labor de sus compañeros, pero sobre todo el «apoyo de las personas». Hay que recordar que el importe a esta sección de la institución segoviana rebasa el 50 por ciento del presupuesto total, y que además, una de las principales causas por la que siga asumiendo estas responsabilidad se debe a que hay que renegociar qye Acuerdo Marco con la Junta de Castilla y León antes de que acabe el año y «quiero estar ahí y no quería cargarle el marrón a otro compañero». En este sentido, destaca que se estará cerca de los problemas de las personas con nuevos programas para el envejecimiento activo o de comida a domicilio.