De sexo y elecciones

Corre por la redes un chiste buenísimo, que pregunta: ¿Tú qué haces mas votar o hacer el amor? Respuesta: votar el 80% hacer el amor 20%.

Tenía en mi época de jaranero un viejo amigo que decía “no es que en este país se ligue poco sino que siempre ligamos los mismos”, no obstante la mayor o menor actividad sexual que forma parte de la esfera íntima de cada uno, no oculta la realidad del otro dato. Aquí nos la lían y siempre nos la lían los mismos, aquí votamos cada dos por tres, hasta que un día nos cansemos todos de votar y les digamos a los señores políticos que aquí no mete una papeleta en la urna un ciudadano hasta que no aseguren que el voto no va a servir para que no se pongan de acuerdo y nos hagan votar otra vez.

Porque esto de ser político debe ser una profesión peculiar, nadie te exige curriculum y si no lo tienes o no pasa nada o te lo inventas o falsificas los títulos o los obtienes con ayuda externa, luego te doy un cargo, este a ti si, a ti no, pues no lo quiero, pues lo que te daba ya no te lo doy, pues ahora lo quiero, etc. Y al final vamos a otras elecciones a ver si la suerte aumenta.

Y como todo se pega, por estas tierras del “erre que erre” de los independentistas algo habrá que hacer después de las elecciones generales, para no dejar de ser originales también elecciones catalanas.

Ya decía la semana pasada que servidor apoya a aquellos en quien confía pero con la condición de que no me ofrezcan ni puesto en listas, ni cargos, porque imagino la presión de quien aspira a un puesto de salida electoral. Menudo mareo, terminas de conspirar para unas elecciones y empiezan otras, un sin vivir.

A lo dicho que hay que cambiar las estadísticas a la política, les escogemos para que gobiernen y se dejen de gaitas, mientras subir el dato de hacer el amor se me antoja interesante y placentero, aunque al final pueda ser verdad eso de que dos de las tres últimas parejas en España, se conocen en un colegio electoral