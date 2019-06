El Primavera sigue su apuesta latina

El Primavera del cambio, el de la apertura a discursos reguetoneros, resultó al final una nueva colección de récords, como todos los años. 220.000 personas pasaron por un festival que aceptó con los brazos abiertos todo tipo de estilos y de gente que los sigue. El sábado, día reguetonero por excelencia, congregó a 63.000 personas, récord absoluto de un evento que con 15 millones de presupuesto ya es el Piqué de los festivales, tiene más dinero que el Espanyol. «Tenemos un público fantástico que ha demostrado ser más abierto de lo que muchos creían y que nos siguen con la misma devoción que un club de fútbol», aseguró ayer Gabi Ruiz, alma mater del festival.

No hubo un vuelco generacional y la media de edad fue la misma que siempre, con un 56 por ciento del público extranjero, de 124 nacionalidades. «Pues yo no estaba», dijo un Karzintino. Pues tu te lo pierdes. Aunque lo que destacó más que nada en el festival fue el dominio creativo de la mujer en un programa que por primera vez consiguió ser paritario. «Nuestro compromiso es que sea así siempre. Somos icónicos, somos envidiados y también queremos ser envidiados por esto», dijo Joan Pons, responsable de Prensa del festival.

Para el 20 aniversario se quiere traer a un artista icónico de cada una de las ediciones, sin olvidar y mantener el giro estilístico que se ha dado este año. «Esperamos conciliar el público de siempre con el nuevo sin que se enfade ninguno», bromeó Ruiz. Como gran novedad, el certamen anunció un nuevo festival en Los Ángeles a partir de septiembre de 2020. Aprovechando el giro latino del Primavera, se quiere abrir un puente con Estados Unidos que los artistas locales puedan aprovechar. Serán cuatro escenarios en un parque en el centro de L.A. donde se replicaría la fórmula de éxito en Barcelona. «Cuando empezamos, todos me decían que no tendríamos éxito porque no teníamos camping. Ahora todas las grandes ciudades tienen su festival», concluyó Ruiz.

El sábado arrancó todavía en shock por el excelente concierto de Janelle Monae, que hizo de su funk 2.0 todo un hito que revivió al mejor Prince y dejó con la boca abierta a un público abrumado por lo que se le venía encima. Con un excelente cuerpo de bailarinas, múltiples cambios de vestuario y una absoluta reivindicación al amor, la artista se convirtió en una especie de sacerdotisa de la luz y simplemente deslumbró. Luego salió Miley Cyrus y simplemente parecía una granjera. Tuvo carácter, pero poco más, aunque acabar con «Wrecking ball» siempre es efectivo. Lo mismo le ocurrió a Tame Impala. Arrancó con fuerza, psicodelia para abrazar las esferas, y durante 15 minutos lo consiguió, pero luego la repetición hizo disminuir el apetito hasta la inanidad y el aburrimiento. Lo que les pasa a todos los que tienen una gran idea, pero sólo una. Por suerte apareció Robyn con su electro pop melodramático y volvió a dar un poco de vida a la noche.

La tarde del sábado arrancó algo insustancial, salvo excepciones, como Daymé Arocena, que pudo convertir el Primavera en la menta del mojito con su jazz cubano y lleno de calentura. Tampoco estuvieron mal Built to Spill que recuperaron su disco «Keep It like a secret», destacado representante del indie neutro, tan perfecto que a veces resulta frío. La que intentó calentar fue Nathy Peluso que se vistió de rojo, invocó al reggae, a los ritmos lentos, a los latinos, a los bovinos, a las artistas que cantan como si les hubiese caído una campana al pie, y no se dejó impresionar por los espacios grandes. Dos noruegos devoradores de atunes disfrutaron de lo lindo de su versión de Nancy Sinatra y la chica empezó a rapear. Baila fatal, pero su falta de vergüenza es prodigiosa. Con más sensibilidad pop, pero la misma mezcla de estilos, Keli Uchis salvó con dignidad el tiempo de espera hasta Rosalía. Porque a las diez de la noche sólo existía Rosalía. «¿Quién es Rosalía?», preguntó un gambino y «tra tra» lo dejaron fino. Si midiésemos su éxito por la cara de bobos que se le quedan a los guiris al verla podríamos decir que es Madonna en la época «Like a Virgin». Y esto fue todo, amigos.