Los «comunes» consuman su amenaza al Govern y suspenden las negociaciones de las cuentas

Los «comunes» consideran que la propuesta de presupuestos que está perfilando el Govern está a una distancia tan sideral de sus posiciones que han suspendido las negociaciones. Ya lo advirtieron el pasado miércoles en el Pleno del Parlament, donde la portavoz del partido de Colau, Jéssica Albiach, endureció mucho el tono contra el gobierno catalán y, en concreto, contra el conseller de Economia y vicepresidente, Pere Aragonès. «Estamos a años luz. Es vuestra última oportunidad: o presentan unos presupuestos sociales que estén a la altura del pueblo de Cataluña o ya pueden empezar a asumir que no contarán con nuestro voto», afirmó Albiach en la sesión parlamentaria, un ultimátum que desde el Govern se interpretó como «gesticulación».

Lejos de reconducirse la situación, los «comunes» han dado un paso más allá y han suspendido las negociaciones, según avanzó ayer Europa Press y confirmaron fuentes de la formación a este diario. «Si ellos no se mueven, no habrá negociaciones», aseguraron las mismas fuentes, descartando así, también, una reunión esta semana, tal y como tenía previsto el Govern. Hasta ahora, como avanzó Quim Torra, se habían producido hasta diez encuentros entre ambas partes –la mayoría de reuniones (seis) han sido sectoriales durante las últimas dos semanas–, pero los «comunes» han quedado insatisfechos. En el meollo de las diferencias se encuentran tanto los ingresos como los gastos: en relación a los ingresos, los «comunes» exigen la aprobación de los PGE, así como una reforma fiscal en materia de IRPF, impuesto de Sucesiones e impuestos medioambientales; en relación a los gastos, las diferentes áreas de inversión que han abordado no alcanzan el nivel de gasto que ellos exigen.

Así, en Sanidad, que es la primera reunión sectorial que se llevó a cabo (9 de enero), ambas partes se han encallado en la contratación de médicos para la sanidad concertada: exigen 850 efectivos, mientras el Govern se refugia en que no es posible llegar a ese nivel. En este sentido, el gobierno catalán también reivindica sus esfuerzos en que el presupuesto para este departamento crecerá un 6% con respecto a los de 2017, hasta los 9.411 millones de euros (535 millones más).

Otro de los frentes es el universitario en el que los «comunes» exigen reducir las tasas en un 30%, mientras el Govern sostiene hacerlo gradualmente durante los próximos tres años. Asimismo, en Educación, las principales diferencias se centran en las plazas de guardería –el Govern ofrece 20 millones de euros, que serían 425 euros por plaza, mientras los «comunes» piden 1.300 euros– y en las becas comedor de secundaria, donde el ejecutivo catalán no ha hecho propuesta todavía ni los «comunes» han exigido nada concreto todavía.

Finalmente, los desencuentros también fueron profundos en una conselleria de ERC, como Asuntos Sociales. Los «comunes» piden 500 millones de euros para la Renta Garantizada de Ciudadanía, mientras el Govern solo ofrece 295 millones. Asimismo, el partido de Colau exige llegar a las 1.350 plazas de residencia para ancianos, mientras el Govern no prevé crear ninguna.