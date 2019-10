El Botànic rechaza limitar por ley el número de altos cargos

El PSPV, Compromís y Unides Podem han rechazado en Les Corts Valencianes una propuesta del PP para modificar la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2019 con el objetivo de delimitar el número de personal eventual y altos cargos de la Generalitat.

La iniciativa, que ha contado con el apoyo de Ciudadanos y Vox, proponía que mientras la Comunitat no cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaría fijado por el Gobierno, el personal eventual al servicio de la Generalitat no supere el número máximo de 74 puestos, y que los altos cargos no excedan de 89.

El popular Rubén Ibáñez ha defendido que la iniciativa trata de “adaptar la estructura de la administración a la verdadera realidad”, pues a nadie escapa que “vivimos tiempos económicos complicados”, y antes que recortar derechos de los ciudadanos, ha dicho, es necesario “recortar la administración”.

Ha acusado al Consell de aplicar recortes en la construcción de colegios, en las ayudas a los emprendedores y al empleo, en las becas universitarias y en los centros de mayores y menores. “Todos pueden esperar”, menos “el club de los 330”, ha criticado el diputado.

Los grupos del Botànic han calificado de “demagógica” una iniciativa que tiene vocación permanente, pero se enmarca en una ley que tiene una vigencia anual, además de criticar el poco “impacto económico” que tendría la medida y la limitación que supone para el autogobierno valenciano.

El socialista José Muñoz ha destacado que el coste de los altos cargos y asesores es el 0,18 por ciento del capítulo 1 del Presupuesto de la Generalitat y ha afirmado que si el PP quiere ayudar a reducir el déficit lo que tendría que hacer es “no votar contra los Presupuestos Generales del Estado o del incremento del techo de déficit”.

Aitana Mas (Compromís) ha reprochado a los populares que vengan con esta propuesta después de haber estado dos décadas convirtiendo la administración en “un chiringuito”, con personal eventual “ que no iba a trabajar” y otros trabajadores que ocupaban un puesto en la administración pero para favorecer al partido.

Desde Unides Podem, Ferran Martínez ha dicho que su grupo no tendría problema en debatir “una regulación seria sobre el número de altos cargos y personal eventual”, que fije “un gasto máximo” y no un número máximo o que hable de “cómo se controla a los zombies”, el uso de la caja fija o los criterios de selección de los eventuales.

El diputado del PP le ha ofrecido aceptar todas las enmiendas que Unides Podem presente sobre estas cuestiones si apoyaba la tramitación de la reforma legislativa, una oferta no ha sido aceptada.

Para Ruth Merino (Ciudadanos), el número de altos cargos y asesores del nuevo Botànic “es excesivo”, y Ángeles Criado (Vox) se ha mostrado partidaria de “eliminar gastos superfluos”.