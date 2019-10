Juan Soler, condenado a dos años de prisión por el intento de secuestro de Vicente Soriano

La sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al expresidente del Valencia C.F., Juan Soler, a la pena de dos años de prisión por los delitos de conspiración para secuestro y de conspiración para robo con violencia en casa habitada. Dicho actos violentos se iban a infligir al también expresidente del Valencia, Vicente Soriano.

Además, el tribunal condena a Ciro Dánna y a Abdellatif Laaroubi a la misma pena, mientras que a Rachid Behdaoui se le aplica el atenuante de confesión y se le rebaja a trece meses.

Según consta en la sentencia, a finales del año 2013, Soler, Abdellatif Laaroubi, Ciro D’Anna y Rachid Behdaoui, urdieron un plan para privar de libertad a Vicente Soriano con el fin de obligarle a transferirles una suma indeterminada de dinero desde las cuentas que supuestamente éste tenía en Panamá, Suiza y en diversos fondos de inversión en el extranjero como condición para ponerlo en libertad, plan que comprendía igualmente el aprovechar su privación de libertad para entrar en la vivienda del mismo y hacerse con una cantidad de varios millones de euros que pensaban que guardaba allí.

Sin embargo, los cómplices de Soler fueron confesando sus intenciones, uno a la Policía y otro al propio Soriano, por lo que el secuestro pergeñado nunca se llevó a efecto, ya que tanto los agentes, como el propio Soriano, estaban informados del mismo.

Cabe señalar que uno de los magistrados de la Audiencia emite un voto particular en el que pide la absolución de todos los encausados y dice que el mero hecho de que Soriano tuviera una deuda económica con Soler no sustenta la acusación de que el segundo pretendiera secuestrar al primero. Dicho magistrado centra su voto particular en la nulidad de una grabación en la que al parecer, Soler habla claramente del secuestro.