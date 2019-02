99 días, último «sprint» para conquistar Madrid

A menos de cien días para que los madrileños acudan a las urnas, los portavoces de los cuatro partidos con representación tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid hacen una valoración de lo que han sido estos cuatro años de legislatura. Muy positiva para los que han gobernado y con una calificación bastante más baja, si no suspenso, para la oposición.

Aunque Ciudadanos ejerció como socio para que el PP gobernara la Comunidad en los anteriores comicios, su unión no ha terminado bien. «Ha sido muy decepcionante su oportunismo», asevera Ossorio, portavoz popular. La formación naranja tampoco se muestra muy satisfecha con el trabajo del Gobierno. «Aparentemente, PSOE y PP no se pueden ni ver, pero no han dudado en pactar para tapar sus vergüenzas», afirma Ignacio Aguado. Por su parte, los portavoces del PSOE y Podemos, ven en estas elecciones una nueva oportunidad para la regeneración.

En lo que se refiere al Ayuntamiento de la capital, las opiniones también son bastante dispares. Mientras Rita Maestre, portavoz del Gobierno de Carmena, valora su trabajo con un «notable alto», sus socios de Gobierno, los socialistas consideran que «no han estado a la altura», según Causapié. En el otro extremo, PP y Ciudadanos esperan el cambio y apuestan por la bajada de impuestos como seña de identidad electoral.

Estas son las preguntas:

1. ¿Cómo valora esta legislatura del 1 al 10?

2. ¿Qué cree que ha sido lo mejor?

3. ¿Y lo peor?

4. ¿Cómo ve el Madrid del futuro?

5. ¿Qué va a hacer los días que quedan de legislatura?