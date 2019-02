Aguado defiende a las tránsfugas que están regenerando su partido: “es un síntoma de salud”

En vísperas de las Primarias de su partido, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, tiene en mente ahora “seducir a los madrileños para que opten por el centro, porque no quiero que los extremos formen parte de mi gobierno”. “Con el PSOE no existe un cordón sanitario, pero veremos después de las elecciones quien está dispuesto a hacer cambios porque los extremos lastran las reformas”, ha dicho el precandidato de la formación naranja en un desayuno coloquio organizado por Vanity Fair”.

Aguado ha arremetido contra la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de la que dijo que “debería pedir disculpas” por comparar la petición de la Fiscalía por el “caso máster” con el caso del niño Gabriel porque “lo que está haciendo es poner en cuestión que el sistema judicial está fallando, algo grave si, además, se hace basándose en fake news, porque la Fiscalía no pidió tres años, sino prisión

permanente revisable (para la supuesta asesina de Gabriel)”. Interpretó el hecho de que Ayuso haya decidido nombrar número dos como “una apuesta por la derecha conservadora. Desde luego, al centro no mira”.

De paso defendió los fichajes estrella de su formación en los últimos días, como el caso de Silvia Clemente, ex presidenta de los Cortes de Castilla y León que hace una semana dejó su cargo y el PP para participar en las primarias de la formación naranja. “No es un dedazo, queremos gente con talento que venga desde fuera y tenga otra manera de ver las cosas. No quiero un sistema de partido endogámico donde solo triunfe el político que lleva toda la vida. Vamos abrirnos es un síntoma de salud de Ciudadanos”. De igual modo, salió en de defensa de la candidata por Cs a la alcaldía madrileña, Begoña Villacís, después de que haya salido a relucir una hipotética ocultación de una sociedad patrimonial estos días atrás. “El que quiera escuchar que escuche y el que quiera entender que entienda. Más documentación no se puede poner encima de la mesa”, sentenció.

Aguado ha sido especialmente crítico con la política de movilidad del gobierno de Ahora Madrid. “Que me presenten al genio que se le ha ocurrido poner semáforos en la A-5 (...) Todo lo que ha hecho Carmena en materia de movilidad son ocurrencias, nos ha vendido humo con Madrid central, por donde sólo pasa el 1,2% del tráfico y ahora está extendiendo la contaminación a otras áreas”.

En relación con otras formaciones políticas, como Más Madrid y Podemos, Aguado ha manifestado no encontrar diferencia entre ellas. “Es una lucha de siglas que lo que busca es más sillones. Les he visto como discuten entre ellos y están a ver como cortan la cabeza al que está. Esos son sus debates”