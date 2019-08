Ayuso defiende a su padre: “Están hablando de un hombre bueno, que creó puestos de trabajo y después se arruinó”

Isabel Díaz Ayuso ha usado su último turno de intervención para contestar a todas las acusaciones contra su honor y el de su familia. En sus palabras más rabiosas, puesto que llevaba toda la sesión del debate de investidura escuchando cómo los grupos de Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE arrojaban sospechas sobre los negocios de su familia, la candidata del PP ha alzado la voz para que “los madrileños sepan quién soy y quién va a ser su presidenta”.

“Llevo soportando una campaña de desprestigio como nunca se había visto”, ha comenzado Ayuso, que se ha mostrado dispuesta a, a partir de ahora, asumir los aciertos y errores. Sin embargo, ha considerado que “se ha traspasado una línea que nunca se había superado en esta cámara, porque no se puede criticar a la familia y, mucho menos, a una persona que no está en vida para defenderse”. Mencionaba la candidata del PP a su padre, cuyos créditos a Avalmadrid ha puesto en tela de juicio la oposición de izquierda.

Pese a los gritos de “mentira” que ha lanzado el diputado de Más Madrid Eduardo Gutierrez, que ha tenido que ser amonestado por el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, Ayuso se ha comprometido a que nunca escarbará en la vida de su familia ni en la vida de sus difuntos”. “No se puede juzgar a un político por su familia ni por sus relaciones personales ni por su vida privada”, ha afirmado.

"De mi familia de la que se están lanzando falsedades y habrá tenido aciertos y errores, pero ha sido una familia honrada que ha creado puestos de trabajo que se ha arruinado con la crisis como tantas familias de empresarios y autónomos se van a ver perfectamente representadas”, ha relatado la candidata. “No estoy por admitir lecciones de nadie y menos de personas que no se han visto en esa situación en la vida”, ha enarbolado.

Ayuso también ha criticado la persecución que ha llegado hasta los empleados de la empresa de su padre, que han demostrado que ella nunca estuvo vinculada porque “salí muy joven a buscarme la vida por mi cuenta y estoy muy orgullosa de haberlo hecho asi”. Por ello, ha criticado que “no han contado la enfermedad de mi padre o la situación de mi madre, porque son indignas las acusaciones que han lanzado y los diputados que están detrás de ellas”.

“Tengo mi honra y sé que van a tratar de menoscabarla para que mis socios me retiren su apoyo”, ha acusado, antes de concluir con un mensaje que ha puesto en pie a la bancada popular: “Hay algo que les puedo decir, ese señor del que tanto han hablado y han puesto de vuelta, era un hombre honrado y muy trabajador, que estaría hoy muy orgulloso de ver que su hija hoy se va a convertir en presidenta de la “Comunidad de Madrid”.

Minutos antes y frente a la presentación de su propio programa de gobierno que ha hecho el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, en el debate de investidura en la Asamblea de Madrid, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso ha criticado cómo el PSOE “se sube al púlpito de la superioridad moral de la izquierda, del socialismo que ha dado tantas lecciones y se ha arrogado tantos méritos, pero siguen bajando escaños”.

“El socialismo es el periodo de crisis que pasa entre gobiernos del PP”, ha apuntado Ayuso, que ha reconocido en varios momentos de su intervención el tono “agradable y pedagógico” del portavoz socialista. “El problema no es usted, es el proyecto político al que pertenece”, ha señalado la candidata, que también ha asumido que los socialistas han obtenido más votos que el PP.

Sin embargo, ha señalado que “los españoles en Madrid somos ante todo españoles y luego madrileños. Lo que ocurre en Navarra o Cataluña aquí nos duele”. Por eso ha criticado la actitud no intervencionista de Gabilondo. “No vale no hacer nada para quedar de moderado, no tener una mala palabra pero tampoco una buena acción. Mirar para otro lado cuando ocurren otras cosas en otras comunidades o criticar cordones sanitarios. Tampoco le he oído pedir nada de modificar el sistema de financiación autonómica o el plan de cercanías que se ha quedado en un cajón desde que llegó Pedro Sánchez y había comprometido el anterior gobierno del PP”, le ha recordado.

La candidata, que ha apuntado a la falta de acuerdo para formar gobierno en España, ha considerado que “ustedes gestionan dogmas y siempre están buscando en el enemigo y el adversario esa diferencia, tendiendo a la prohibición y no a la creatividad”, y puso como ejemplo la “prohibición de Madrid Central”, sin dar alternativas a los ciudadanos. “Nadie está en contra de ciudades más verdes con aire más limpio, lo que criticamos es que su idea es prohibirlo y ya buscaré las soluciones”, ha concluido.