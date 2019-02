Bloqueo del equipo de Pepu: niega que Hacienda le investigase por su sociedad

Domingo. Doce de la mañana. Las puertas del Teatro de La Latina se abrirán para recibir a Pepu Hernández. Junto a él, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Será en ese momento cuando todas las miradas se centren en el ex seleccionador, que sólo cuatro días después desde que fuera designado por «dedazo» –mantiene un sector socialista– ha visto cómo le han acusado de intentar eludir el pago de ciertos impuestos a través de una sociedad.

A primera hora de la mañana de ayer su equipo volvió a salir al paso de la información que publicaba «El Confidencial» y negaba que la Agencia Tributaria hubiese abierto una investigación al entrenador por tributar derechos de imagen e ingresos por actividades formativas a través de una sociedad mercantil. Fuentes de la precandidatura de Hernández señalaron a Efe que es «falso» que, como afirmaba el citado diario, Hacienda investigase a Hernández por irregularidades en el IRPF abonado, que al tributar mediante una sociedad mercantil, Saitama, abierta en 2006, permitía abonar un tipo del 25%, un ahorro respecto al 51,9% que se llegó a tributar en la Comunidad de Madrid por ese concepto.

Además, según insistieron, es también rotundamente falso que la compra de inmuebles nunca haya figurado en el objeto social de la sociedad de Pepu y su esposa. En concreto, el objeto social de la compañía incluye «la adquisición, enajenación y gravamen de bienes inmuebles, rústicos o urbanos, así como el arrendamiento, subarriendo multipropiedad, sea de carácter industrial, comercial, de vivienda, hostelería o turismo». Por tanto –según añadieron desde su equipo– la compra de un terreno rústico (en este caso, de un valor económico reducido) forma parte de la actividad mercantil y el objeto social de la empresa.

Tras insistir en la integridad de Pepu, reiteraron que «ha cumplido y está al corriente de sus obligaciones fiscales tanto a nivel personal como societario». Después de estas aclaraciones se colgaba un vídeo en la cuenta de Twitter de Hernández, en la que el ex seleccionador afirmaba que una de las razones por las que ha tomado la decisión de presentarse es porque «me preocupa el momento actual de la política. Me preocupa el momento actual también de crispación que puede existir entre la sociedad». «En muchas ocasiones parece que estemos tan en desacuerdo en una mayoría de cosas que no me parece justo», apuntó.

Por su parte, Chema Dávila, edil socialista en el Ayuntamiento y que se medirá con él en las primarias, afirmó que presenta su candidatura con la intención de que el PSOE «deje de ser una comparsa» y convencido de sus «posibilidades reales» no solo de recoger los suficientes avales sino de ganar. «Tenemos ilusión, ganas, y queremos dejar de ser una comparsa, queremos ser protagonistas, no queremos jugar un partido secundario... queremos salir a liderar, a ser protagonistas, a ganar, a ilusionar a la militancia, y después a los madrileños».