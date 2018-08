Despliegan una pancarta de los «presos políticos» en las fiestas de San Sebastián de los Reyes

La actuación del grupo 'La Raíz' en las fiestas de San Sebastián de los Reyes ha generado polémica al exhibirse en el escenario dicha pancarta, algo que ha sido censurado también por Ciudadanos en la localidad quien ha reprochado al equipo de Gobierno que se permita la "politización" de estos festejos.

Diversas imágenes en las redes sociales recogen el momento en el que durante el concierto de ayer se despliega la pancarta para reclamar la libertad de los presos soberanistas.

"Condenamos esta pancarta colocada en un concierto de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Exigimos una explicación al Ayuntamiento y su compromiso de no contratar nunca más a grupos que atentan contra la imagen de España. Aquí no hay presos políticos", han escrito los 'populares' en su cuenta de Twitter.

Esta mañana, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Martín Perdiguero, consideró que las fiestas de la localidad "no pueden ser el altavoz de mensajes de este tipo, en unos conciertos que son gratuitos y populares".

Por su parte, el alcalde socialista de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, ha dicho que "no permitirá que nadie siembre dudas sobre su defensa de la unidad España" tras la colocación anoche de una pancarta a favor de la libertad de los presos políticos soberanistas durante el concierto del grupo La Raíz.

"No vamos a permitir que nadie siembre dudas sobre nuestra defensa de la unidad de España", han manifestado fuentes de Alcaldía en declaraciones Europa Press, tras esta polémica. "El alcalde defiende y apuesta por la unidad de España", han subrayado.

Además, han querido dejar claro que no tienen "nada que ver" con ese suceso, al explicar que dos personas accedieron al escenario, colocaron la pancarta, que luego ellos mismos retiraron. "No tiene mayor relevancia y no vamos a desprestigiar unas fiestas enteras, por lo no les queremos hacer el juego hablando de ellos", han apuntado.

Asimismo, esas mismas fuentes han querido dejar claro que la pancarta "no representa el sentimiento de las 9.000 personas que estaban dentro".

Por último, desde Alcaldía han pedido que se defienda el trabajo de la Policía Local, de la Policía Nacional, de Protección Civil, de la seguridad privada y de las empresas contratadas que trabajan cada día por la seguridad de las fiesta con 40.000 personas en la calle. "Lo triste es que no haya habido ningún incidente en ningún concierto y de lo que estemos hablando sea de una pancarta", han puntualizado .