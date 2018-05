Detenido por secuestrar tres días a su expareja

Agentes de la Policía Municipal de Madrid encargados de la protección de víctimas de violencia machista han detenido a un individuo por secuestrar a su ex pareja durante 3 días y por quebrantar la orden de alejamiento.

En la mañana de ayer los agentes encargados del seguimiento habitual de una víctima de violencia de género intentaron establecer conversación con la vigilada. Tras varios intentos fallido, lograron contactar con la mujer, quien les contó que se encontraba retenida por su ex pareja en un domicilio del distrito de Usera. Explicó que el hombre había consumido varios tipos de estupefacientes encontrándose muy nervioso y agresivo, y que temía por su vida.

Ante estos hechos, los agentes se personaron en el domicilio junto con otro patrulla del distrito y la madre de la víctima, que estaba recibiendo mensajes pidiendo ayuda de su hija.

Cuando los agentes se encontraban en el portal, el agresor desde su domicilio les manifestó que era hermano de la víctima y que en el domicilio no se encontraba nadie más. Ante la duda los intervinientes procedieron a llamar a la víctima, pero fue el mismo individuo que hablaba tras la puerta quien contestó al teléfono. En un segundo intento, aunque los agentes no lograran hablar con la víctima, sí escucharon la conversación que estaba teniendo lugar entre víctima y agresor, en la que la esta le suplicaba que la dejara salir y él le gritaba: «Aquí no sales, puta».

En el transcurso de tensa espera en el portal, la madre de la víctima recibió un mensaje vía whatsapp en el que su hija le pedía «entrar, que me mata», por lo que los agentes solicitaron, ante la urgencia, una patrulla de la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, y un equipo de la Unidad de Apoyo a la Seguridad.

Una vez todos los recursos se encontraron en el portal se procedió a entrar al domicilio, rescatando a la víctima y deteniendo al agresor.