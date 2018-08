La noche del domingo, los vecinos del número 5 de la calle Gómez Acebo sufrieron las consecuencias de una amenaza suicida que se llevó a cabo. María Ángeles Romero es la propietaria del bajo, donde hace años montó su propio negocio junto a su hermana María José: una modesta peluquería bautizada «Ange», que también habita junto a su hijo de cuatro años. En el momento del incidente habían salido a pasear. No fue este el caso del paquistaní Mohamed Ahsan, que vive en el primero con su mujer y su pequeña de tres años. Se encontraban en el interior de su salón, cuando, de súbito y sobre las 22:00 horas de la noche, escucharon unos alaridos que provenían del piso superior. «Me asomé a la calle y vi en el reflejo del cristal del edificio de enfrente, que nuestro bloque estaba ardiendo», expresó. Su vecino, Denis Mendoza, de 48 años y origen peruano, había decidido quemarse a lo bonzo con su pareja, también peruana, delante.

Mohamed cruzó la puerta principal de su vivienda y se encontró a Mendoza «envuelto en llamas». Presos del pánico, su mujer y su hijo salieron corriendo. Él decidió regresar a su hogar y acudir a ayudarle. «Le quise echar un cubo de agua. Otros vecinos que subían por las escaleras, también ofrecieron su ayuda», relató. En ese momento, Mari Ángeles volvía a su casa porque había visto a los bomberos dirigirse hacia su calle. «Todo se desarrolló en cuestión de minutos». Su bloque estaba siendo engullido por el fuego y una mujer intentaba huir a través de la fachada. «Quiso saltar al bloque de al lado por la balconada pero resbaló» y se precipitó desde la segunda planta. Se trataba de la inquilina a la que Mendoza y su pareja habían realquilado una habitación.

La mujer, de 38 años y origen brasileño, sufrió una «posible fractura vertebral como consecuencia de la caída y trasladada al Hospital 12 de Octubre», según explicó el supervisor de guardia de Samur, Antonio Cabezas.

Según las primeras investigaciones, Elsa J.D.C., le comunicó a Mendoza sus intenciones de dejar la relación. Sobre las 22:00 horas, el hombre cogió una botella con líquido inflamable y se roció el cuerpo entero. «Al principio creímos que se había untado con pegamento, pero después los bomberos nos dijeron que se trataba de gasolina», especifica, María Ángeles. Mendoza generó un incendio en el tercer piso que hacía al rededor de cuatro meses había alquilado junto con su pareja y la inquilina brasileña. La peluquera asegura que «él se ha se había presentado a los vecinos cuando se trasladó con Elsa, y nunca antes había visto discutir a esta pareja». No obstante, es posible que la relación entre ambos no fuera del todo bien; como puede deducirse de una publicación de Mendoza en su muro de Facebook: «Hay que dejar ir a la persona que quieres, pues a lo mejor ella no tiene el mismo sentimiento y lo único que nos hace es sentir mal» y concluía: «Hay que sacar lo tóxico de la vida».

Las llamas se extendieron rápidamente y Elsa pudo escapar por las escaleras principales, no así las otras dos personas, que se precipitaron por el balcón. Mendoza sufrió varios traumatismos y quemaduras de segundo grado en el 40 por ciento de su cuerpo, fundamentalmente en el tórax y la espalda, según informó Emergecias. Tuvo que ser intubado y trasladado en estado muy grave al Hospital de La Paz. Además, una psicóloga del Samur ofreció asistencia a la familia de Mohamed, a Elsa, y a otros vecinos que pudieron salir por su propio pie.

Los vecinos tuvieron que lamentar daños materiales. «El techo de mi piso gotea y las alfombras y muebles están inservibles», relata el paquistaní. El incendio, que tuvieron que apagar hasta cinco dotaciones de bomberos, afectó a la fachada hasta la tercera planta. Los propietarios del último piso son una pareja de jubilados que «se habían marchado a vivir al pueblo y acababan de realizar una reforma para vender la casa», lamenta María Ángeles. Por su parte, la Policía Nacional continúa con las pesquisas de este caso, que podría ser considerado de violencia de género dado que el hombre decidió quemarse provocando lesiones a las personas que se hallaban con él.