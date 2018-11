«El Rey del cachopo» no declara ante la jueza e insiste en su inocencia

César Román ha pasado hoy su primera noche en el centro penitenciario Madrid V de Soto del Real, donde llegó a eso de las 18:30 horas tras acordar la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, su prisión provisional, comunicada y sin fianza. «El Rey del cachopo» pasará al menos 24 horas en el módulo de ingresos. Durante este tiempo pasará una primera revisión médica, psicológica y tendrá una entrevista con un educador social. Tras la valoración de estos profesionales se emitirá un informe para clasificarlo en el módulo más oportuno y se le asignará lo que popularmente se conoce como un «preso sombra». Dada la actitud que ha mostrado desde el momento de su detención, poco antes de las 12:00 horas del pasado viernes en el restaurante de Zaragoza donde trabajaba de cocinero, es bastante probable que Román se muestre encantador. En la entrada al registro de su vivienda en la capital hasta sonreía a la Prensa. Ayer en Plaza Castilla (llegó a eso de las

11:00 horas después de salir de la prisión de Zuera a las 7:45 horas) también se dirigió a los periodistas para proclamar su inocencia. «No he matado a nadie», dijo. Además, en 2008 él ya ingresó en prisión, por lo que no le es un lugar desconocido. Ayer no declaró ante la jueza pero sí lo hará cuando sus abogados estudien el sumario, que permanecía secreto hasta ayer. Entonces verán todas las pruebas que el Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid ha recabado contra él.

Los indicios sobre su autoría son suficientes como para que la jueza Freire emitiera una orden de detención contra él como presunto autor material de la muerte de su pareja, Heidi Paz, cuyos restos mortales fueron encontrados el pasado 13 de agosto en Usera. La familia de la joven hondureña sigue buscando un abogado para personarse en la causa. El peculiar empresario, de 45 años, con antecedentes por estafa y malos tratos, está investigado por un homicidio doloso aunque esta calificación inicial puede ser modificada según avance la instrucción. Su abogado, Javier Notivoli, explicó a la salida del juzgado que cuando estudie el sumario, «iremos a hablar con él a prisión y solicitaremos una comparecencia judicial». Entre otros indicios, los investigadores cuentan con el testimonio de un taxista que le llevó hasta la avenida de Córdoba con una maleta de unos 60 kilos . Sólo él tenía acceso a la nave de Usera. Habrá que ver qué explicación da él a todo esto.