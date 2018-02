Franco promete que el PSOE-M tiene «cantera» para salir a ganar la capital

«Un buen amigo, un buen socialista, una buena persona». Con estas palabras, Pedro Sánchez presentaba ayer durante un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa en el hotel Ritz al secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, quien, cuatro meses después de alzarse con el cargo, insistió con su coloquio en la posibilidad real que tiene el socialismo de «gobernar para todos desde la izquierda». Durante el evento, las miradas no dejaron de estar puestas en las elecciones municipales y autonómicas de 2019, para las que los dos secretarios tienen distintos planes, aunque no quisieran evidenciar sus discrepancias durante el acto de presentación, ya que, como dijo Sánchez, el de ayer era «el turno Franco» y no el suyo. Por su parte, el líder del PSOE-M evitó tratar en su discurso la controvertida propuesta de lanzar una lista única de izquierdas de cara a las elecciones a la Alcaldía de Madrid, aunque no pudo en ningún caso rehuir el tema una vez llegó el turno de preguntas.

Así, y aunque José Manuel Franco no habló en términos de plataforma de colectivos de izquierdas ni nombró a Podemos o a IU en sus declaraciones, sí defendió una vez más que «cualquier progresista que crea en los pilares del socialismo y comparta las líneas maestras de su programa electoral» debería poder unirse al proyecto del partido. «Sigo apostando por ello y de ahí no me va a mover nadie», ha reconocido sin titubeos el secretario general del socialismo madrileño, pues, tal y como argumentó, él sigue encontrando en este camino una vía real para ganar las elecciones municipales del próximo año. No obstante, con Pedro Sánchez sentado a su derecha y atento a sus respuestas, Franco aclaró que las «puertas abiertas» del PSOE-M que defiende nunca significarán una renuncia a las «siglas históricas» de la agrupación; igualmente, el socialista recordó el papel fundamental de la militancia en la toma de decisiones dentro del partido, afirmando que «la última palabra la tendrán siempre ellos».

En torno a esta idea, Franco quiso dejar claro también que su propuesta resulta de un deseo de «sumar» y no de una falta de candidatos en el PSOE-M: «Tenemos una cantera más que suficiente», aseguró el secretario de los socialistas en la Comunidad de Madrid con un símil deportivo. Así, José Manuel Franco remarcó que el hecho de reservar un lugar a otras personalidades de izquierdas –independientemente de su trayectoria política en el pasado y de su vinculación al socialismo– no debería interpretarse como una amenaza a la identidad del partido ni tampoco como una evidencia de falta de reservas entre sus filas. De la misma manera, el líder del PSOE en Madrid reiteró que tampoco tiene que ver su empeño con una dificultad a la hora de elegir a los aspirantes a la Alcaldía de la capital y a la Presidencia de la Comunidad: «Contamos con cientos de candidatos capaces y, además, suscitarán nuestro entusiasmo y saldrán a ganar sean cuales sean –excepto él, que no contempla la posibilidad–», concluyó convencido.

En cuanto al proyecto socialista para la región, José Manuel Franco abogó por una «democracia de verdad» con la que «abrir el camino hacia la regeneración del país», pues, según declaró ayer el secretario general del PSOE-M, «Madrid es ahora mismo el paradigma de la imagen gris de España». Una situación crítica a la que la Comunidad habría llegado arrastrada por «las políticas de derechas de PP y Ciudadanos, con mucha declaración de intenciones y poca actuación». Aún así, el socialista reconoció ayer una parte de «responsabilidad» de su partido por «no haber sido capaces de presentar una alternativa que convenza».