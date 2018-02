Incendia la vivienda de su ex pareja tras saltarse la orden de alejamiento

Agentes de la Policía Municipal de Madrid detuvieron ayer a un hombre de 38 años de nacionalidad rumana, sobre el que pesaba una orden de alejamiento y cualquier tipo de comunicación, por amenazar de muerte y prender fuego a la vivienda de su ex pareja en Puente de Vallecas. Al parecer, el individuo había enviado a su ex pareja, ecuatoriana de 39 años, mensajes amenazantes hasta las 21:00 horas del domingo. Le advertía de que le iba a matar y a incendiar la casa, un segundo piso de Monte Perdido. Parece que cumplió su promesa y de madrugada los Bomberos del Ayuntamiento de la capital tuvieron que acudir a sofocar un incendio en la vivienda. La Policía científica deberá determinar si el fuego se provocó de forma intencionada, como apuntan las primeras investigaciones. En el lugar vivían otras mujeres y algunas fuentes apuntan a que se podría ejercer la prostitución en este piso. El presunto autor del incendio fue detenido y, aunque alegó que no tenía móvil, le encontraron uno durante su cacheo. Se comprobó que sí había llamado a su ex pareja. Tenía una orden de alejamiento de 500 metros sobre la denunciante y otros antecedentes.