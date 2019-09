La alcaldesa de Móstoles afirma que no va a revocar el nombramiento de su hermana en el Ayuntamiento

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE) no está dispuesta a revocar el decreto que nombra a su hermana como nueva Coordinadora de Mensajes y Redes Sociales del Consistorio, un cargo de confianza de nueva creación que tiene una remuneración de 52.000 euros, tal y como le solicitó expresamente su socio de Gobierno: Más Madrid Ganar Móstoles.

En declaraciones a la Cadena Ser Madrid Oeste, Posse aseguró que nadie del PSOE-M se ha puesto en contacto con ella, ni nadie le ha pedido que anule el decreto, ya que "no estamos incurriendo en ninguna ilegalidad".

Respecto a esta situación, el PSOE-M afirmó ayer que acorde con sus normas internas, se habían puesto en marcha los mecanismos y procedimientos con el objetivo de aclarar el citado contrato.

A pesar de las numerosas denuncias, la regidora ha asegurado que hay compañeros que “sí lo ven correcto", ya que tanto en el código ético como en los estatutos del partido "no dice nada al respecto y por eso todos los alcaldes, ministros y consejeros pueden llevarlo a cabo porque no lo tasa".

"No creo que me lo vaya a pedir porque todos los partidos se organizan en su autonomía local, regional o nacional como creen conveniente que tienen que hacerlo", ha afirmado la alcaldesa convencida de que no le pedirán que revoque el cargo de su hermana.

"Los ciudadanos le otorgaron la responsabilidad de gestionar una gran ciudad como Móstoles, como todos sabemos salpicada por la corrupción -Púnica, Gurtel y Lezo- y que, por tanto, tiene la obligación de rodearse de las mejores personas posibles, cualificadas y de absoluta confianza", ha declarado.

La alcaldesa ha justificado el ascenso de su tío con los mismos argumentos, que pasó de funcionario del área de Cultura, a ocupar el cargo de director técnico administrativo de Deportes, con un complemento salarial de "1.607 euros al mes".

Del mismo modo, Posse ha defendido su labor afirmando que lleva “40 años trabajando el Ayuntamiento" y que tiene una "trayectoria deportiva intachable", y negó que se necesite una titulación específica para ocupar este cargo.

En las últimas declaraciones, insistió a los medios que tiene "la conciencia muy tranquila", al mismo tiempo que un vecino criticaba la subida de sueldo de la Corporación de "hasta un 17%", mientras que su pensión "solo sube un 0,25% anual". Frente a esta queja, la regidora ha contestado que se ajusta a la "subida general de la masa salarial provocada por el incremento de grupos municipales", derivado de las últimas elecciones.

A pesar de la tranquilidad de la alcaldesa, el partido “Socialismo Mostoleño” (SOMOS) ha convocado en el día de hoy a las 20:30 en la Plaza del Ayuntamiento una cacerolada contra el “dedazo”, durante el discurso de la alcaldesa en el pregón. Así lo afirmaban ayer a través de su cuenta de Twiiter: “Contra las últimas muestras de nepotismo del gobierno local, colocando a familiares en cargos publicos usando la trampa de la "libre designación", tenemos una cita este miércoles a las 20:30 en la plaza del Ayuntamiento. En democracia, el pueblo manda y el gobierno obedece.”

Así mismo, SOMOS afirma que el “dedazo” es una decisión “que vulnera las normas más elementales de la ética personal y política” y que se trata de un “uso interesado y evidentemente parcial de la figura del cargo de confianza”, degradando el cargo que representa y el de las instituciones públicas.