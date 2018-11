Los teatros del centro de Madrid, a la espera de un «indulto»

El perímetro de Madrid Central constituye una zona de comercios centenarios, pero también el área de las artes escénicas por excelencia, que engloba a un total de 30 teatros. Hasta 25 de ellos se encuentran dentro de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, presidida por Jesús Cimarro. El mundo de las tablas también ha alzado la voz contra la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento.

Como afirma Cimarro a LA RAZÓN, recientemente habló con la alcaldesa en nombre de su asociación y le «trasladamos que no tenía ninguna lógica que no se nos informara a los teatros de la medida. También le dijimos que no teníamos ningún canal por el que informarnos, por lo que le pedimos una reunión específica». Manuela Carmena «intentó calmarnos» y les respondió entonces afirmando que estos locales «iban a tener una excepcionalidad, algo que le pedimos por escrito y cuanto antes, ya que la ordenanza entraba en vigor». Sin embargo, hasta la fecha, ese compromiso se ha quedado sólo en palabras. Y, de momento, no ha habido respuesta para la reunión que han solicitado.

¿En qué afecta esta polémica medida a los teatros? Como explica Cimarro, también director de los teatros de Bellas Artes y La Latina, su sector no vive sólo de las funciones y la taquilla. Y las trabas logísticas derivadas de las restricciones al tráfico pueden ponerles en serios apuros. «Tenemos más actividades. Hay funciones matinales, en las que recibimos a niños y niñas que llegan en autobuses que, lógicamente, tienen que entrar en la zona. Además, hay montajes y desmontajes cada día, dependiendo de los eventos. Si no dejan entrar a los camiones para realizar las cargas y descargas, va a ser muy difícil que pueda haber actividad».

Cimarro subraya que «todos estamos de acuerdo en que queremos menos contaminación y un ambiente más saludable. Nadie puede estar en contra de que se regule en ese sentido. Pero éste es un sector muy activo y hay que ver de qué forma se regula». Ahora, los empresarios teatrales viven pendientes de la reunión prometida por el Consistorio. Y si siguen sin noticias, «llamaremos de nuevo al Ayuntamiento y a ver qué pasa».