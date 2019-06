Mil opositores a maestro contra el examen de Inglés por no ajustarse al temario

Casi un millar de opositores se han unido para criticar el contenido del examen de las oposiciones a Maestro en la especialidad de Inglés, al sostener que no se ajustaba al temario establecido y recogía cuestiones propias de nivel C2 de este idioma, que no son ajustados a la enseñanza en primaria. En concreto, un total de 989 personas se han agrupado mediante un grupo en Facebook para exponer sus impresiones contrarias a este examen que, a su juicio, ha presentado deficiencias en la prueba Listening, con unos equipos de reproducción que no permitían escuchar convenientemente el contenido o ausencia de preguntas relacionadas con las materia pedagógicas en Primaria. Una portavoz del colectivo explicó a Europa Press que los afectados por esta prueba se han puesto en contacto con los sindicatos a la hora de elevar sus quejas a la Consejería de Educación y evalúan desplegar movilizaciones al respecto. El pasado sábado tuvo lugar el examen de las oposiciones a Maestro con casi 24.000 aspirantes para un total de 3.500 plazas. En la especialidad de Inglés la administración autonómica ofertaba 1.078 puestos. Desde este colectivo de aspirantes hablan de una prueba «absolutamente descontextualizada» y de preguntas orientadas a demostrar la capacidad lingüística cuando ya previamente habían presentado la documentación para demostrar su competencia en inglés, al aportar certificados de nivel C1. La portavoz de este colectivo censuró que la prueba presentaba cuestiones ajenas «a la didáctica relacionada con los niños».

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Madrid ya ha encargado un peritaje externo para esclarecer si el examen era acorde con el temario dado que, según sus primeras valoraciones recabadas de especialistas y catedráticos en inglés, la oposición no correspondía a los requisitos que incluía la convocatoria.