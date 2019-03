Sobredosis: Samur atiende un 12% más de casos

Cada día, los efectivos del Samur-Protección Civil tienen que emplearse a fondo, y en más de una ocasión a contrarreloj, para atender, de media, dos casos de sobredosis en la ciudad de Madrid. Según los datos correspondientes a 2018, el servicio de asistencia municipal actuó en 739 ocasiones por abuso de drogas. Una cifra un 12% superior a la de 2017, cuando su participación fue necesaria en 660 urgencias.

Fuentes del Samur explican a LA RAZÓN que la cifra es relativa, ya que, en ocasiones, y según la opinión de los facultativos que atiendan la urgencia, algunos de los casos enumerados en la estadística pueden pertenecer a intoxicación por fármacos. Un tipo de emergencia ésta última que cuenta con su propio apartado en las cifras de 2018, con 474 casos. Aún así, desde el Samur aclaran que las atenciones por sobredosis están más ligadas a un uso «recreativo» de las drogas. Y, por lo general, los meses de verano y otras épocas festivas, como las navidades, son los momentos más críticos en este sentido.

¿Cuáles serían los estupefacientes que más actuaciones sanitarias han provocado? El servicio asistencial señala ahora mismo al éxtasis líquido, o GHB, como uno de los más consumidos. Pese a su nombre, no tiene que ver con el éxtasis. Si este último era un estimulante, el GHB es un depresor del sistema nervioso central cuya finalidad original era la de servir como anestesiante. No en vano, a la sensación inicial de euforia le sigue una de somnolencia que puede llevar al coma. En los últimos años es la sustancia que reina en las fiestas multitudinarias. «Nos hemos encontrado a muchos pacientes en plena vía pública, inconscientes, y al principio no sabemos la causa», dicen en el Samur.