Ultimátum de Garrido a Carmena

Sin estudios no hay reunión. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, no está dispuesto a mantener ningún encuentro con el Ayuntamiento madrileño por Madrid Central si no hay informes técnicos que acrediten que el proyecto de Ahora Madrid para mejorar la calidad del aire y la movilidad en la capital es la única solución viable. También exige otro que enumere las acciones que habría que llevar a cabo para su puesta en marcha.

Garrido ayer dejó claro que «no vamos a hacer ninguna reunión para blanquear al Ayuntamiento de Madrid».

Ayer no ocultó su malestar por el hecho de que, pese a haberse creado una comisión técnica compuesta por administración central y autonómica para evaluar el impacto de Madrid Central, el consistorio no hubiera remitido ningún informe que justificase el proyecto. Según Garrido, «lo único que hemos recibido es un link que referenciaba al decreto» que cualquier ciudadano puede consultar accediendo a la página web del Ayuntamiento.

Es por este motivo por el que Garrido ayer amenazó con acudir a los tribunales si en los próximos días no se aporta la documentación requerida ya que queda menos de un mes para que Madrid Central entre en vigor (30 de noviembre).

De momento, quien ya ha acudido a denunciar al Gobierno municipal es el Grupo Popular el Ayuntamiento y la asociación de defensa de conductores Dvuelta.

Mientras, el Ayuntamiento de Madrid ha contestado a la Comunidad que los estudios de movilidad, contaminación o aparcamientos son públicos desde que se aprobó Madrid Central en una Junta de Gobierno extraordinaria celebrada hace exactamente una semana. De paso criticó que «es una injerencia» de la Comunidad que intervenga en cuestiones de movilidad porque «la única competencia que tienen, la planificación del transporte público, no la quieren ejercer», informa Ep.