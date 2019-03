“Votar a Vox es una opción que puede afianzar el socialismo”

Es periodista, pero siempre ha tenido una clara vocación política. Empezó a darse cuenta de ello cuando se presentó a delegado de clase en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense. Optaban varios al puesto (dicen que entre ellos la ahora Reina, Letizia Ortiz) y consiguió ser el mas votado. Entonces se dio cuenta de que «conseguir cosas para la gente merecía la pena. Logramos organizar una red de delegados para que las reivindicaciones de los alumnos tuvieran más peso»...

De su trayectoria política cuenta que lo más satisfactorio ha sido comprobar que, decisiones que se toman hablando con los vecinos y que se llevan a la Asamblea de Madrid, luego se transforman en mejoras para los ciudadanos. Tras una larga trayectoria política en el PP, ahora afronta una nueva etapa como número dos de la candidata popular a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Dicen de Vd. que es del sector duro del PP...

(Se ríe) No me gusta que me etiqueten en ningún sector. Tengo mis ideas, que son las del PP, y dentro del partido hay gente con distintas sensibilidades, pero todos apoyamos los principios vertebradores.

¿Qué cree que puede aportar

como número dos?

Llevo muchos años de diputado, ocho años como alcalde y tuve el privilegio de ser el presidente de los alcaldes madrileños. Por eso creo que puedo aportar una visión municipalista de la política, la experiencia de estos años de gestión y el conocimiento de toda la región.

¿Se ha sentido incómodo por el rechazo que ha generado su nombramiento en una parte del PP y en la oposición al completo?

Todo cambio comporta reacciones y el PP es un partido reformista que permite escuchar a la gente de verdad. España y la Comunidad de Madrid necesita esta forma de hacer política centrada en las personas, comprometida con los principios y con una política de hablar claro de los asuntos que afectan a la gente. Estamos ante una situación política incierta y hay dos opciones: votar al PP o a otros partidos que comportan riesgos. La oposición tiene motivos para preocuparse porque tiene delante a una candidata ganadora: Isabel Díaz Ayuso. Las críticas que me hayan hecho a mí ya las tengo descontadas desde hace mucho tiempo.

¿A qué riesgos se refiere?

El PSOE aboca a situaciones muy desfavorables. Donde gobierna hay paro, deuda y un retroceso en la calidad de vida de la gente. Cuando llega el PP le toca poner orden, sanear las cuentas, crear empleo... Es una constante. Zapatero hundió el país y ahora está Pedro Sánchez haciendo lo mismo otra vez. Cuando las cosas se ponen serias, ahí está el PP para devolver el sentido común a las políticas, fortalecer la unidad de España y sanear la economía. Si no hay una política económica eficaz se pone en riesgo la protección social.

¿Se esperaba que Díaz Ayuso le nombrase su número dos?

No. Recibí un mensaje

en el que decía: «Tenemos que hablar». Y hablamos. Me di cuenta de la gran oportunidad que representaba y acepté porque creo en el proyecto de Isabel y en los principios que representa. Es una mujer luchadora, valiente y capaz de mantener o continuar los éxitos que el PP ha traído a la Comunidad. Me identifico con su proyecto y admiro su compromiso. Va a escribir el futuro de la Comunidad con una letra clara y valiente.

¿El PP estaría dispuesto a negociar con Ciudadanos en la Comunidad tras el 26-M después de que haya rechazado pactar con el PSOE? ¿Estaría dispuesto a reproducir en Madrid un pacto a la andaluza?

Ahora el único pacto que queremos alcanzar es con los madrileños a través de nuestro programa.

¿Y con Vox? ¿pactaría?

No nos planteamos futuros pactos. Salimos a ganar. Nuestro trabajo es construir una mayoría suficiente.

¿Qué tiene el PP que no aporte Vox?

No aporta nada de lo bueno que ya tiene el PP. Probablemente fue la respuesta a determinadas carencias que se podían haber identificado y que ya no existen. Es una opción que puede afianzar el socialismo. La opción razonable para garantizar la estabilidad y unidad de España es el PP. La división del voto en el espectro del centro derecha no es positiva para España y no beneficia más que al PSOE. En este momento nos la jugamos. Hay que ser realistas y responsables a la hora de elegir el voto.

¿Le hubiera gustado seguir como alcalde de Alcorcón?

Ha sido un privilegio, pero creo que había llegado el momento de dar el relevo a una persona de mi equipo que lo va a hacer mucho mejor que yo: Ana Gómez. Es mejor centrarse en un ámbito para ser más eficaz, pero me ha dado pena despedirme de Alcorcón. Nunca olvidaré esta etapa.

¿Cree que su sucesora en va a poder concentrar el mismo apoyo?

La situación electoral ha cambiado mucho. No soy capaz de aventurar un resultado electoral. Lo que sé es que lo va a hacer muy bien.