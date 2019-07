Vox pide a la Asamblea de Madrid los nombres de los que imparten talleres LGTBI en los colegios

La portavoz de Vox en el Parlamento regional, Rocío Monasterio, ha registrado este jueves una solicitud a la Mesa de la Asamblea pidiendo una relación de colegios públicos y concertados donde COGAM ha realizado acciones "informativas, formativas y de otra índole". En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Monasterio solicita la fecha de la actividad, el centro, el temario impartido y una breve descripción de la acción desde 2015. La petición incluye "el nombre y apellidos del ponente y cuáles han sido las clases destinatarias".

Por su parte la Consejería de educación de la Comunidad aclaró ayer que «las acciones formativas que lleven a cabo los centros educativos no dependen de la Consejería. Dependen exclusivamente de cada centro educativo porque están dentro de la autonomía de los centros. Por eso no tenemos ningún listado porque no lo hay. Los centros pueden hacer todas las acciones formativas que quieran, estás qué dice Vox o cualquier otra, de marquetería, electrónica, o violencia de género. Lo que quieras. Y está dentro de la autonomía de los centros».