Arroyo ofrece una alternativa de estabilidad frente a quien ha demostrado que es incapaz de dialogar

La candidata ‘popular’ a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, ha dicho esta noche que considera “su responsabilidad” ofrecer una alternativa que proporcione a Cartagena la estabilidad que necesita para seguir creciendo.

“Nosotros aspirábamos a ganar las elecciones y, por tanto, estos resultados no son buenos para mi partido. Pero lo que más me preocupa es que no son buenos para Cartagena. No creemos que el panorama que se abre dé certidumbre, ni seguridad a Cartagena porque el ganador de las elecciones ya ha demostrado su incapacidad para el acuerdo”.

Por eso, tras los resultados, Arroyo cree que “es nuestra responsabilidad ofrecer al resto de partidos una alternativa de estabilidad para Cartagena. Estos resultados nos legitiman para intentarlo”.

La candidata del PP ha añadido que “el Partido Popular tiene un buen proyecto para Cartagena, creemos que es el mejor proyecto y nosotros vamos defender que ese proyecto lidere la necesaria alternativa de estabilidad. Y eso solo depende de los demás partidos”.

Asimismo, ha recordado que “desde el primer día de la campaña he venido diciendo que, fuera cual fuera el resultado de las urnas, tenemos un compromiso con todos los cartageneros para lograr la estabilidad que Cartagena necesita para volver a crecer. Ese compromiso, mío y de mi partido, sigue en pie y durante los próximos días comprobaremos si las demás formaciones políticas piensan lo mismo y demuestran que su interés por Cartagena está por encima de sus intereses de partido”.

Arroyo ha dado las gracias “por su entrega a toda la familia popular. A los apoderados e interventores, que han trabajado durante todo el día para garantizar una jornada de participación en libertad; a todos los militantes, que han sido esenciales para construir ese proyecto; y también a todos los simpatizantes, personas anónimas sin carné de partido ni ataduras de ningún tipo, que nos han transmitido su energía a todos los que formamos parte de la candidatura”.