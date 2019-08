La ex viceconsejera de Empleo abandona Cs y denuncia “presiones” del PP

Isabel Balbín, ex viceconsejera de Empleo de la Junta de Andalucía, se ha dado de baja como militante de Ciudadanos (Cs) tras dimitir a finales de julio y ha desmentido la versión del Gobierno andaluz al asegurar que abandonó el cargo por las “enormes presiones” del PP, socio del Ejecutivo, y no por motivos personales. Así lo expone la ex “número dos” de Empleo en un mensaje en las redes sociales, al que ha tenido acceso Efe y adelantado por El Confidencial, en el que asegura que se ha dado de baja en Ciudadanos.

“Difícil paso para alguien que creía que otra forma de hacer política era posible. Mi cese en la Consejería se decidió en febrero. Todo por las ‘enormes presiones que estoy recibiendo’ (palabras textuales de la consejera)” de Empleo, Rocío Blanco, también de Ciudadanos, asegura. Balbín sostiene que Empleo es una Consejería “dirigida por el PP” y lamenta que todo ello ocurre ante la “despreocupada inacción o quizás impotencia de nuestro principales dirigentes (por Ciudadanos) que son unas marionetas en manos del PP”. Unas presiones que los populares han negado rotundamente, asegurando que existe un solo Ejecutivo.

La ex viceconsejera, que participó activamente en campaña a favor de Cs como denunciante de irregularidades en los cursos de formación cuando era funcionaria de la Seguridad Social en Málaga, cesó en el Consejo de Gobierno del pasado 22 de julio y desde el Ejecutivo informaron entonces de que había dimitido “por motivos personales”. “Mi cese en la Consejería se decidió en febrero, igual que el de Miguel Guijarro o los tres del comando antifraude, el tercero no llegó y era el más importante”, explica Balbín. La afectada alude de esta forma a la decisión de la consejera de Empleo de destituir a parte de su gabinete, en concreto a Antonio Barreda y Luis Escribano, ambos denunciantes de casos de corrupción en la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE.

Guijarro, delegado de Empleo en Málaga, tuvo que dimitir tras destaparse que sus empresas figuraban en los papeles de Panamá. El contenido de los comentarios de Balbín en redes sociales, se ha conocido el mismo día en el que ha presentado su “cese voluntario” Fernando Francés, secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, también por “motivos personales”.

Esta última dimisión sitúa en 14 las renuncias en el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos durante sus seis meses de gestión.

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, rechazado que existan “presiones” entre el PP y Ciudadanos dentro del Gobierno autonómico y ha asegurado que existe un solo Ejecutivo. En rueda de prensa en Córdoba, Nieto se ha referido a la dimisión de la ex viceconsejera de Empleo.

El portavoz del PP ha expuesto que prefiere “no entrar en la situación interna de otros partidos” y “menos” de la de sus socios de gobierno, mientras que ha considerado que a veces “desde el Gobierno uno se ve superado”, que es lo que tiene la sensación que ha ocurrido. “Espero que esta persona recapacite”, ha señalado Nieto, quien ha resaltado que “no hay injerencias” entre ambos partidos, sino que “hay un gobierno”.

“Cuando Ciudadanos cree que en una Consejería del PP hay que impulsar una medida, se debate y se impulsa”, ha manifestado Nieto, quien ha expuesto que también ocurre a la inversa y que se hace “desde el diálogo y el debate”.

Nieto ha calificado de “normal” la “entrada y salida” de personas en la administración pública “sobre todo si vienen de la vida privada”, ya que “no han entendido que la vida política es muy dura” y se pasa del “legítimo anonimato” a ser “escrutado por los medios, por la oposición o por cualquiera que pueda hacer una crítica”. No obstante, ha considerado “un acierto” conformar un gobierno con una “mezcla de personas con una trayectoria política” y otras legadas “desde la vida privada”, a las que ha dado las gracias por haber dado el paso de “aportar” y prestar un “grandísimo servicio a Andalucía”.