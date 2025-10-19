¿Cómo y quién elige la imagen que llevan los décimos de la Lotería de Navidad 2025?

Cada diciembre, millones de españoles se hacen con un décimo de la Lotería de Navidad. Para muchos, un símbolo de esperanza y tradición.

Detrás de cada décimo hay un diseño hecho mediante un proceso silencioso que se pone en marcha muchos meses antes del sorteo.

La elección de la imagen del décimo no es casual, se decide con cuidado, combinando criterios culturales, artísticos y de identidad nacional.

Quién toma la decisión del diseño

El organismo público Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) es el responsable de escoger cada año la ilustración que acompañará al sorteo más popular del país.

La decisión se toma dentro de un proceso interno en el que participan representantes del área de comunicación, patrimonio y diseño, junto con expertos en arte y representantes de museos nacionales.

El objetivo es encontrar una imagen que mantenga la línea estética de la Lotería de Navidad, clásica, reconocible y profundamente vinculada con el espíritu navideño.

SELAE mantiene convenios con instituciones culturales como el Museo del Prado que ceden temporalmente los derechos de reproducción de obras de sus colecciones para ser utilizadas en los décimos.

Cómo se selecciona la obra

El proceso suele comenzar a principios de año. Los técnicos de SELAE elaboran una lista de posibles obras, priorizando aquellas que encajan con los valores tradicionales de la campaña navideña.

La elección suele centrarse en pinturas con temática religiosa, especialmente escenas del Nacimiento, la Virgen María o la Sagrada Familia, siguiendo una línea que se mantiene desde la década de 1960.

Cada propuesta se evalúa según su valor artístico, su representatividad dentro del patrimonio español y su capacidad para ser reconocible incluso en un formato reducido.

La imagenelegida del décimo de 2025

Para la edición de 2025, el décimo incorpora una obra del barroco español: "La Natividad de la Virgen", atribuida aJuan García de Miranda, conservada en el Museo Nacional del Prado.

Décimo Navidad 2025 Lotería Nacional

La pintura, rica en color y movimiento, representa una de las escenas más emblemáticas del calendario cristiano y encaja a la perfección con el espíritu que la Lotería quiere transmitir cada Navidad.

Su elección continúa la línea de los últimos años, donde las imágenes religiosas de maestros españoles sirven como homenaje al patrimonio artístico nacional.