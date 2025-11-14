Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

En el sorteo de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025, los números ganadores de la Bonoloto se publicarán a partir de las 21:30 horas.

La Bonoloto es una de las loterías más populares de España. Se lanzó en 1988 con el objetivo de ofrecer una alternativa más económica y frecuente a la tradicional Lotería Nacional. Gracias a su bajo coste de participación y la realización de sorteos casi a diario, ha logrado captar la atención de numerosos jugadores.

El juego consiste en seleccionar seis números entre el 1 y el 49. Además, ofrece la opción de 'recaudación automática', permitiendo que el sistema seleccione de manera aleatoria los números para el jugador.

El premio principal se otorga a quienes aciertan los seis números, pero también existen premios secundarios para quienes aciertan cinco números más el complementario, así como para quienes aciertan cinco, cuatro o tres números. Además, el reintegro permite recuperar el importe jugado si se coincide con el número asignado en el sorteo.

Una característica particular de la Bonoloto es que los premios no reclamados no se quedan en manos de la administración, sino que se destinan a causas sociales y proyectos que apoyan a colectivos vulnerables.

A lo largo de los años, la Bonoloto ha ganado gran aceptación gracias a la combinación de premios frecuentes y su bajo coste, consolidándose como una de las loterías más populares en España.

