Cuponazo de la ONCE: resultado de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

El número ganador del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025, se publicará a partir de las 21:25 horas. El premio otorgado asciende a seis millones de euros para el afortunado poseedor del cupón.

El Cupón Diario de la ONCE es una modalidad de lotería que se lleva a cabo todos los días en España. Esta lotería es organizada por la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una entidad que promueve la inclusión social y laboral de personas ciegas o con discapacidad visual en el país.

La historia del Cupón Diario se inicia en la década de 1930, cuando la ONCE comenzó a vender lotería como medio de financiación para sus actividades. El primer sorteo tuvo lugar en 1938 y consistía en una rifa con billetes cuyo valor era de 10 pesetas.

Fue en 1984 cuando la ONCE lanzó el Cupón Diario en el formato actual, que consiste en la venta de cupones con números de cinco cifras, premiando según los resultados del sorteo. Este juego se ha convertido en uno de los más reconocidos en España y ha contribuido significativamente a la financiación de programas y servicios dirigidos a personas con discapacidad visual, como la formación, el empleo, la accesibilidad, y la promoción de la cultura y el deporte.

¿Quieres saber si te ha tocado la Bonoloto, Euromillones, Lotería Nacional, Primitiva, Mi Día, Cuponazo o Sueldazo? Comprueba el resultado del resto de sorteos de loterías del día en LA RAZÓN.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.