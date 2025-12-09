La localidad de Madrid que más veces ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad en el siglo XXI: todos compran un décimo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra cada 22 de diciembre, es uno de los eventos más esperados del calendario en España. Las administraciones de lotería registran un aumento significativo de actividad en las semanas previas, impulsado por la búsqueda del primer premio, conocido como El Gordo. La emoción no solo radica en el valor económico del premio, sino en la tradición de participar en un sorteo que moviliza a millones de españoles.

Dentro de la Comunidad de Madrid, históricamente la región más premiada, existen municipios que destacan por recibir el primer premio en más de una ocasión. La concentración de ventas y la afluencia de visitantes influyen directamente en estas probabilidades, pero hay casos que sorprenden incluso dentro de este contexto.

La localidad más premiada en Navidad

El municipio que ha sobresalido en las últimas décadas es Torrejón de Ardoz, situado al este de Madrid. En el siglo XXI, ha logrado obtener El Gordo en cuatro ocasiones: 1988, 2017, 2018 y 2022, un hecho poco común que ha incrementado notablemente la venta de décimos en la localidad. La repetición de premios ha convertido a Torrejón en un destino habitual para vecinos y visitantes durante la temporada navideña.

El municipio combina varios factores que contribuyen a este historial de premios. En los últimos años, Torrejón de Ardoz registra un alto nivel de actividad comercial, especialmente durante las fechas previstas al sorteo y el inicio de su espectáculo Mágicas Navidades. Aun así, cuenta con miles de visitas a sus centros comerciales como Oasiz Madrid o Parque Corredor, así como a los macrofestivales en verano.

A escasos días del Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, las ventas de décimos se disparan y hay compradores que ya saben a qué dedicarían el premio. Biel Aliño Agencia EFE

La suerte de la 'Campanilla'

Entre todas las administraciones de Torrejón, destaca la número 12, conocida como La Campanilla. Ubicada en el Centro Comercial Parque Corredor, ha sido la encargada de vender El Gordo en 2017 y 2022, además de estar vinculada al primer premio de 1988, que fue gestionado por la misma familia desde otra administración.

La administración se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan comprar décimos con antecedentes de premios. Aunque no alcanza la notoriedad de administraciones emblemáticas como Doña Manolita en Madrid, su ubicación estratégica y el historial de premios le han otorgado un lugar destacado dentro del mapa de la Lotería de Navidad.

La Administración de Lotería situada en el Centro Comercial Parque Corredor, denominada “Campanilla” Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Los premios del Sorteo de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 repartirá un total de 2.590 millones de euros entre los 185 millones de décimos emitidos. Cada décimo tiene un precio de 20 euros, aunque también es posible participar con fracciones menores, en cuyo caso el premio se ajusta proporcionalmente. En esta edición, más de 26 millones de décimos recibirán algún tipo de premio, distribuidos de la siguiente manera: