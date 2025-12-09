¿Puedo compartir el dinero del Gordo de la Lotería de Navidad con mis hijos? Este impuesto complica la ecuación

El 22 de diciembre está a la vuelta de la esquina y los españoles apuran para comprar los últimos décimos antes del gran Sorteo Extraordinario de Navidad. La costumbre hace que las familias se hagan con varios décimos e incluso que los compartan con amigos y compañeros. Todo el mundo sueña con el Gordo, pero la mayoría desconoce el funcionamiento de los impuestos que hay que pagar a Hacienda en caso de ser premiado.

El sistema es sencillo: todos los ganadores que reciban un premio superior a 40.000 euros deberán pagar a este organismo público el 20%. En el caso del Gordo, de los 360.000 restantes, el ganador recibirá una cuantía de 328.000 euros. Esto cada vez es más conocido, pero no tanto cómo se debe actuar a nivel fiscal cuando se comparte el premio. Muchas veces se da una parte a los hijos, pero para ello hay que seguir una serie de obligaciones con la Agencia Tributaria.

¿Tengo que pagar si quiero compartir la Lotería con mis hijos? Esto dice Hacienda

Los primero que hay que ver para entender esta legislación es el Código Civil en su artículo 1351. Este explica que "las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución pertenecerán a la sociedad de gananciales". Por tanto, el dinero pertenece a ambos y pueden dárselo a sus hijos si así lo consideran ambos. Sin embargo, deberá hacerse mediante una donación, que consiste en traspasar una suma de dinero de forma voluntaria y sin esperarlo de vuelta.

¿Cómo funcionan las donaciones?

Estas transferencias están reguladas mediante la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Esta establece que la persona que la realiza es la que debe afrontar el pago del impuesto correspondiente. El gran problema para entender este impuesto es que en cada comunidad funciona de una manera distinta y que se deben revisar las normativas fiscales específicas de la comunidad autónoma correspondiente.

Las donaciones funcionan de manera distinta según la zona de España, pero lo que es común es que todas deben declararse, aunque sea entre familiares. En la práctica esto rara vez sucede así porque las de pequeñas cantidades nunca se declaran y Hacienda no hace demasiado hincapié en ellas. Sin embargo, podrían reclamarla en cualquier momento en un periodo de cuatro años desde el traspaso.Algunas comunidades realizan reducciones fiscales para bonificarlas. Es algo que se actualiza cada cierto tiempo según decidan los gobiernos locales y que se debe revisar al hacer una donación. Son importantes estos tres aspectos: