¿A qué famosos les ha tocado la lotería de Navidad alguna vez? De Doña Letizia a Carmen Lomana

Cada 22 de diciembre, España vive una jornada marcada por la ilusión, la esperanza y la tradición. Desde primeras horas de la mañana, millones de personas siguen con expectación el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, aguardando a que los niños de San Ildefonso canten los números que pueden cambiar vidas. Aunque la mayoría se conforma con la emoción del momento, solo unos pocos privilegiados han tenido la fortuna de llevarse alguno de los premios más codiciados.

A lo largo de los años, entre los ganadores del histórico sorteo —que se celebra desde 1812— se han encontrado figuras del mundo del espectáculo, la televisión e incluso miembros de la Casa Real española. A pocas horas de que se reparta nuevamente la suerte, repasamos algunos de los nombres conocidos que un día fueron agraciados con El Gordo de Navidad.

La reina Letizia

Aunque parezca increíble, Letizia Ortiz, antes periodista y hoy Reina de España, fue una de las grandes afortunadas del sorteo. En 2004, el mismo año en que contrajo matrimonio con el rey Felipe VI, el décimo 22504 les dio la suerte. Los veinte billetes premiados fueron un regalo de bodas del periodista Miguel Garau. En total, el matrimonio recibió más de 25.000 euros, que decidieron donar a una ONG. El nombre de la organización nunca se hizo público, por lo que el destino de aquel dinero sigue siendo un misterio.

Carlos Sobera

El carismático presentador de First Dates también ha probado suerte con la lotería navideña. En una ocasión, Carlos Sobera resultó premiado con 300 euros, una cantidad modesta pero suficiente para mantener viva la esperanza de repetir algún día con un premio mayor.

Soraya Arnelas

La exconcursante de Operación Triunfo ha sido una de las más afortunadas entre los rostros conocidos. Soraya Arnelas llegó a ganar el segundo premio del Sorteo de Navidad gracias a un décimo compartido con sus padres. Además, no fue su única vez: la cantante también obtuvo un premio en la Lotería del Niño, demostrando que la suerte puede sonreír más de una vez.

Nacho Guerreros

Mucho antes de hacerse popular por su papel de Coque en La que se avecina, Nacho Guerreros también fue tocado por la suerte. En 2002, su padre le regaló un décimo que, por pura casualidad, resultó ser El Gordo de Navidad. Con el dinero del premio, el actor decidió invertir en los derechos de una obra de teatro, una decisión que marcó un punto importante en su carrera artística.

Carmen Lomana

El caso de Carmen Lomana es, sin duda, uno de los más curiosos. La empresaria y colaboradora televisiva ha confesado en varias ocasiones que no suele comprar Lotería de Navidad porque siente que le da mala suerte. Sin embargo, en una ocasión le regalaron un décimo que, sorprendentemente, resultó premiado con El Gordo. Lo más insólito es que nunca llegó a cobrarlo, ya que cuando quiso hacerlo, el plazo había caducado.

Mercedes Milá

En 2006, la presentadora Mercedes Milá también vivió su momento de fortuna. Por tradición empresarial, en la productora Megamedia, donde trabajaba entonces, se repartió un décimo de la Lotería de Navidad entre los empleados. Ese billete resultó premiado y permitió a Milá disfrutar de uno de los grandes premios del sorteo.

La Lotería de Navidad sigue siendo uno de los rituales más esperados del año en España. Ya sea por costumbre, ilusión o superstición, cada 22 de diciembre millones de españoles comparten un mismo sueño: que el bombo y las voces infantiles de San Ildefonso canten, algún día, su número ganador.