Soy el mago de TikTok y estos son los dos números que hay que comprar en la Lotería de Navidad

Con la llegada de la Lotería de Navidad, España vuelve a sumergirse en una de sus tradiciones más esperadas. Cada año, millones de personas compran décimos con la esperanza de que la suerte les sonría el 22 de diciembre, cuando los niños de San Ildefonso canten los premios más deseados del país.

La Lotería de Navidad 2025 repartirá más de 2.770 millones de euros en premios, con el tradicional Gordo de 400.000 euros por décimo. Pero más allá de las cifras, la cita se ha convertido en un fenómeno social que mezcla superstición y tradición.

Un usuario de TikTok ha acaparado la atención en los últimos días. Se trata de @caesar.1969, conocido como THE MAGIC. En una publicación, el creador de contenido señala dos números concretos que, según él, merecen ser comprados: el 43453 y el 67801.

Como suele ocurrir, las redes se llenan de teorías y predicciones sobre el posible número ganador. La tradición de compartir décimos con familiares y amigos se combina ahora con la viralidad digital, en la que cada vídeo puede influir en las ventas de determinados números.

El interés por estas señales o intuiciones se suma a la larga lista de costumbres que acompañan al sorteo. Muchos españoles siguen rituales antes de comprar un décimo: elegir números con fechas significativas, acudir siempre a la misma administración o frotar el billete con objetos considerados de buena suerte.