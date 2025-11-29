Las tres ocasiones en las que el Mago Xerax logró acertar el Gordo de la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre de 2008, el ilusionista canario Juan Pedro Hernández, conocido como el Mago Xerax, acaparó la atención mediática al acertar el número ganador de El Gordo de la Lotería de Navidad: 32.365. Una predicción que sorprendió por la improbabilidad del acierto, dado que el sorteo cuenta con 100.000 posibles décimos.

Según las versiones que circulan, el mago repetiría este logro en 2009 y 2010, convirtiéndose en un caso excepcional dentro de la historia del sorteo. Su primera predicción habría sido realizada una semana antes del sorteo, tras escribir el número y depositarlo en una urna suspendida por una grúa en los exteriores del Cabildo insular. La segunda se llevó a cabo en un plató de Antena 3, y la tercera, en Televisión Canaria, siguiendo un procedimiento similar.

A pesar del impacto generado, no existe confirmación oficial que respalde estas tres predicciones consecutivas, lo que ha dado pie a que la historia de Xerax se mueva entre el mito y la crónica popular. Con 37 años dedicados a la magia, Hernández continúa siendo una figura reconocida en el mundo del ilusionismo, especialmente en el ámbito regional.

Un relato que regresa cada Navidad

El relato volvió a cobrar fuerza este 2024, cuando comenzó a difundirse que el mago también habría anticipado el número ganador del sorteo del Niño del 6 de enero, cuyo primer premio recayó en el 94974. No obstante, nuevamente se trata de versiones no verificadas.

La fascinación por estas supuestas hazañas recuerda otros episodios similares en España. Entre ellos, el del mentalista José Luis González Panizo, más conocido como Anthony Blake, quien durante la Navidad de 2002 participó en un programa televisivo en el que afirmó haber acertado el número del Gordo tras guardarlo en una urna cerrada con tres llaves. Con el tiempo, este episodio fue señalado como “el mayor bulo de la historia de la Lotería de Navidad” debido a la falta de control durante el traslado del cuaderno donde se habría escrito el número.

La cultura de la lotería, cargada de supersticiones y deseos de creer en lo extraordinario, continúa alimentando estas narraciones que, entre el misterio y la ilusión, forman parte del imaginario popular en cada Navidad.