De ahorrador a inversor: cinco razones para poner el dinero a trabajar cuanto antes

«No esperes. El tiempo nunca será el correcto». El escritor Napoleón Hill, un estadounidense pionero en los textos de superación y crecimiento personal y autor del célebre libro ‘Piense y hágase rico’, resumía de esta manera un concepto universal para la vida. Si buscamos el momento perfecto para empezar algo, quizás acabemos por no hacerlo nunca. El ‘sobre análisis’ de la información, las casuísticas y los resultados pueden acabar por paralizar el movimiento, ya sea a la hora de invertir, emprender un proyecto o hacer cualquier tipo de cambio significativo.