Así es el tratamiento que redefine el cuidado del hombre: fuerza, hidratación y energía natural

Cuidarse ya no es una cuestión de tendencia, sino de bienestar. Los hombres buscan hoy fórmulas eficaces, respetuosas con su piel y con el planeta, que se integren fácilmente en su rutina diaria. En ese contexto, Revitalizing Men’s Care de Naturtint Men se convierte en un referente: una gama completa de tratamiento con más del 95% de ingredientes naturales, diseñada para limpiar, fortalecer e hidratar el cabello y la barba desde la raíz, aportando energía, suavidad y vitalidad.

Su secreto reside en una formulación avanzada que combina ciencia y naturaleza. Con el poder revitalizante del Ginseng y la acción redensificadora de la Maca, esta línea aporta fuerza, volumen y densidad al cabello, mientras cuida la piel y la barba con una sensación fresca y masculina.

Cuidado para hombres. Cortesía

Champú para hombre: limpieza y fortaleza en un solo gesto

El champú de la gama Revitalizing Men’s Care está especialmente formulado para el cuidado integral del cabello y la barba. Gracias al Ginseng y la Maca, estimula el crecimiento y mejora la densidad capilar y del vello facial. Su acción antioxidante combate los signos de fatiga y envejecimiento, mientras refuerza el microbioma natural del cuero cabelludo y la piel.

Champú. Cortesía

Además, incorpora Aceite de Semilla de Chía Bio, que actúa como un escudo protector frente a los rayos UV y la contaminación, evitando el daño oxidativo. Su textura ligera y su aroma fresco proporcionan una limpieza profunda e hidratante, dejando el cabello y la barba suaves, vigorosos y con aspecto saludable.

En test de eficacia, el 89% de los hombres afirmó notar el cabello y la barba más limpios y suaves, y un 88% más hidratados.

Acondicionador para hombre: hidratación y suavidad inmediatas

Tras el lavado, el Acondicionador Naturtint Men equilibra, hidrata y fortalece el cabello y la barba desde la raíz. Con un 98% de ingredientes naturales, combina Ginseng, Maca, Cardo Mariano y el activo biomimético Olivem 1000, derivado del aceite de oliva, que suaviza y fortalece la fibra capilar.

Acondicionador. Cortesía

Su fórmula también contiene Manteca de Karité, rica en vitaminas A y E, que nutre en profundidad, repara las zonas más secas y crea una barrera protectora frente a los daños ambientales. El resultado es un acabado sedoso, saludable y lleno de vitalidad.

El 100% de los usuarios percibió un cabello y barba más hidratados y fáciles de peinar desde la primera aplicación.

Bálsamo facial para barba: confort, firmeza y elasticidad

El Bálsamo Hidratante Naturtint Men está diseñado para el cuidado diario del rostro y la barba. Su textura ligera sin residuos hidrata, suaviza y revitaliza incluso las pieles más sensibles.

Bálsamo. Cortesía

Con Ginseng y Maca como activos principales, este bálsamo reactiva la vitalidad de la piel y fortalece el cabello facial desde la raíz, estimulando su crecimiento. La Proteína de Trigo Hidrolizada repara los daños diarios y mejora la estructura de la fibra capilar, mientras las Ceramidas y el Extracto de Girasol refuerzan la barrera cutánea y mantienen la hidratación.

En estudios de eficacia, un 91% de los hombres aseguró tener la piel y la barba más hidratadas, suaves y revitalizadas.

Aceite nutritivo para barba: brillo natural y cuidado profesional

El último paso de la rutina es el Aceite Nutritivo para Barba Naturtint Men, una fórmula ligera, no grasa y de rápida absorción que aporta suavidad, brillo y un acabado impecable.

Aceite. Cortesía

En su composición destacan el Aceite de Argán, el Aceite de Uva y el Aceite de Meadowfoam, que hidratan en profundidad, restauran la elasticidad y combaten la sequedad del vello facial. Además, el Extracto de Maca revitaliza la piel y la barba, mejorando su firmeza y elasticidad, mientras el Ginseng nutre y fortalece para un crecimiento más denso y saludable.

Su aroma masculino, fresco y sofisticado completa la experiencia sensorial, dejando la barba cuidada, flexible y con un aspecto rejuvenecido.

Una nueva forma de cuidarse con Naturtint y Phergal Laboratorios

Comprometida con la innovación cosmética responsable, Naturtint, marca perteneciente a Phergal Laboratorios, desarrolla fórmulas dermatológicamente testadas y 100% respetuosas con la piel, el cabello y el entorno. Con una trayectoria de más de 35 años, Phergal combina la investigación científica con ingredientes de origen natural para ofrecer soluciones eficaces, seguras y sostenibles.

La gama Revitalizing Men’s Care es el reflejo de esa filosofía: productos que cuidan, revitalizan y potencian la fuerza natural del hombre moderno, transformando su rutina diaria en un auténtico ritual de bienestar.