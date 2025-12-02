Belleza Suprema: el ritual con el que Ana Boyer prepara su piel antes de cualquier evento

Ana Boyer se ha convertido en una de las mujeres españolas que mejor domina el efecto glow natural: un rostro uniforme, luminoso y sin marcas visibles incluso en días de agenda repleta. Y aunque su piel es siempre objeto de admiración, ella misma ha confesado cuál es el ritual que utiliza antes de cualquier plan especial. Un ritual rápido, inspirado en la cosmética coreana, que sigue paso a paso para conseguir un acabado pulido y radiante en tan solo cinco minutos con los tratamientos de Atashi Cellular Cosmetics de Phergal Laboratorios.

Este ritual llamado por la marca “Belleza Suprema” se basa en la metodología layering que potencia el cuidado de la piel capa a capa, logrando un acabado “no makeup–makeup” impecable. La magia está en sus fórmulas: ingredientes biotecnológicos, activos botánicos y texturas inteligentes que suavizan, iluminan y perfeccionan al instante.

La rutina pertenece al Código Atashi, la guía creada por la marca para acompañar a cada mujer en sus distintos momentos y estilos de vida, ofreciendo rutinas diseñadas para responder justo a lo que la piel necesita según la ocasión. Y cuando la agenda viene cargada y quieres asegurarte de que tu piel luzca increíble en cada plan, el ritual Belleza Suprema se convierte en el mejor aliado.

¡Prepárate como Ana Boyer: descubre los 5 pasos que dejan tu piel lista para deslumbrar!

1. Doble limpieza para despertar la luminosidad

El ritual comienza con un paso esencial: la doble limpieza, clave para que la piel reciba al máximo los tratamientos posteriores. Es el momento en el que el rostro se libera de impurezas y se prepara para recuperar frescura y luminosidad.

Tanto el limpiador como el tónico están formulados con Ectoína, escudo celular para pielessensibles, Extracto Purificado de Centella Asiática, que potencia la luz natural de la piel y estimula colágeno y elastina. La Niacinamida ayuda a equilibrar el sebo, unificar el tono y mejorar la elasticidad. Además, incorporan Ecoskin®, un complejo de pre, pro y postbióticos que fortalece la barrera cutánea y aporta suavidad. El mix se completa con Extracto de Té Blanco y aguas orgánicas de limón y arroz, que dejan un acabado fresco y luminoso.

K-bioferment Agua Micelar Blemish Relief

Este primer gesto limpia, hidrata y refresca la piel gracias a su tecnología, que ayuda a equilibrar el microbioma y eliminar impurezas con una sensación de suavidad inmediata.

K-biofermentSkin Vitality Toner

El siguiente paso equilibra la piel y prepara el rostro como un lienzo perfecto: hidrata, minimiza poros, calma y potencia la absorción del resto del ritual, aportando una luz inmediata y un acabado uniforme.

2. El sérum que resucita tu piel y calma tu mente: L’Essenza Eterna

L’Essenza Eterna Sérum Cortesía

El siguiente paso es L’Essenza Eterna Sérum, una fórmula ligera que se funde al instante y actúa como un gesto de renovación inmediata. Ayuda a restaurar la barrera lipídica, mejorar la firmeza y recuperar la luminosidad perdida por el ritmo diario.

Con un 99,7 % de ingredientes de origen natural, incorpora Bakuchiol 100 % puro, el “retinol vegano” que activa el colágeno y reafirma sin irritar, y Ácido Ferúlico Natural 100% puro, un antioxidante de alta potencia que refuerza la barrera cutánea, protege frente al estrés oxidativo, hidrata y aporta un brillo saludable al momento, además de reducir el enrojecimiento. El resultado: una piel más tersa, luminosa y con líneas suavizadas desde la primera aplicación.

El toque final llega con Myramaze® Essence – Myrothamnus, la conocida “planta de la resurrección”, que revitaliza las pieles apagadas al estimular los fibroblastos, reduce arrugas, ilumina y calma la piel —y la mente— al disminuir las hormonas del estrés.

¿Lo mejor? Sus resultados: 9 de cada 10 mujeres lo consideran su aliado antiedad inmediato; el 100 % percibe un claro efecto flash y el 95 % nota un aspecto visiblemente más joven*.

3. Piel de porcelana al instante: el primer multicorrector multitarea

Advanced Primer Instant Blur Cover Up – K-bioferment Cortesía

El paso más transformador del ritual coreano llega con este primer de Atashi, que concentra lo mejor de la cosmética asiática para revelar una piel luminosa, firme y equilibrada. Su fórmula combina micropigmentos iluminadores dermofarmacéuticos, que aportan luz inmediata y un acabado uniforme, con el poder regenerador del Hongo Ganoderma Lucidum (Reishi), capaz de impulsar la vitalidad celular y mejorar la elasticidad.

A ello se suma la Centella Asiática, que potencia luminosidad, repara marcas y unifica el microrelieve cutáneo, ejerciendo un efecto tensor, y la Ectoína, que actúa como un escudo frente al daño ambiental y refuerza la barrera cutánea. Completan la fórmula los biofermentos y skin boosters, con acción antioxidante y energizante para un aspecto más fresco y rejuvenecido.

El resultado es un auténtico Flash Young Skin: luminosidad inmediata, textura afinada y un efecto buena cara propio del ritual coreano. Está disponible en dos versiones: Lite, con acabado natural, y Luxe, para lograr el efecto 100 % Pearl Skin.

Los resultados lo avalan: el 95 % nota una piel más radiante, suave y con poros difuminados desde el primer uso**, y el 75 % confirma que el maquillaje se mantiene impecable durante horas**, conservando un acabado fresco, natural y luminoso, por eso y mucho más ha sido aglardonado como Mejor Producto de Farmacia por la revista Glamour.

4. Mirada joven en segundos: Magic Eyes Uplifting

K-Bioferment Instant Blur Magic Eyes Cortesía

K-Bioferment Instant Blur Magic Eyes transforma la mirada desde el primer gesto. Este contorno de ojos energético y antiedad reduce bolsas, ojeras y signos de fatiga, aportando un efecto uplifting inmediato que tensa, ilumina y deja la zona visiblemente más fresca y descansada.

Su fórmula combina lo mejor de la cosmética coreana con activos de alto rendimiento. X- Melt®, un complejo en el que destaca la cafeína, impulsa la microcirculación y descongestiona para suavizar bolsas y ojeras oscuras. La Niacinamida unifica el tono, difumina arrugas y mejora la elasticidad evitando la aparición de miliums. La Centella Asiática Purificada potencia la luminosidad y favorece colágeno y elastina, mientras que los micropigmentos iluminadores —con tono asalmonado— neutralizan sombras y aportan luz instantánea. Los biofermentos y skin boosters refuerzan la barrera cutánea y suman un efecto rejuvenecedor progresivo.

El resultado: una mirada más firme, luminosa y revitalizada. El 100 % nota menos oscuridad en la zona, el 95 % una piel más tersa desde la primera aplicación y el 85 % un efecto elevador inmediato***. Un gesto sencillo que se vuelve imprescindible cada mañana para despertar la mirada con frescor, energía y juventud.

5. El toque final buena cara: DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 Cortesía

La DD Cream es la encargada de cerrar la rutina y aportar un acabado natural, luminoso y uniforme. Un tratamiento antiedad 8 en 1 con color que hidrata, minimiza poros, difumina manchas, unifica el tono, aporta un lifting natural, suaviza arrugas, ilumina y protege con SPF15. Todo mientras deja un tono dorado precioso.

Su fórmula reúne células nativas de Gardenia jasminoides —que regeneran el colágeno—, Spilanthol 50 para un efecto botox natural, un complejo liposomado de Retinol y Vitaminas C y E que actúa sobre arrugas, y Péptidos Calmosensine™ que aportan confort y relajación. No sorprende que sea la favorita de 9 de cada 10 mujeres para conseguir buena cara al instante.*

Cinco imprescindibles para las mañanas con prisa, disponible en la web de Atashi, en farmacias y parafarmacias de El Corte Inglés.

Después de ver cómo este ritual eleva la piel de Ana Boyer hasta ese nivel de luz impecable, es imposible no sentir curiosidad. “Belleza Suprema” es una mezcla perfecta de sensorialidad, ciencia y resultados inmediatos.

Y mientras escribimos estas líneas, en la redacción ya fantaseamos con seguir sus mismos cinco pasos antes de nuestro próximo evento, reunión importante o incluso esa cena en la que queremos brillar sin esfuerzo. Porque si hay una rutina que promete ese “acabado de piel perfecta” en minutos… es normal que todas queramos hacerla nuestra.

Phergal Laboratorios: ciencia e innovación española al servicio de la piel

Todos los productos de este ritual están desarrollados por Phergal Laboratorios, un laboratorio de alta cosmética dermofarmacéutica español con más de 40 años de experiencia en innovación dermofarmacéutica. Su enfoque combina biotecnología, investigación en activos naturales y texturas altamente sensoriales para crear cosméticaeficaz y respetuosa con la piel.

Atashi Cellular Cosmetics, una de sus líneas más avanzadas, integra ingredientes de nueva generación, extractos botánicos de alta pureza y complejos antiedad de última tecnología. Una apuesta clara por el bienestar de la piel y por resultados visibles, reales y sostenibles en el tiempo.

