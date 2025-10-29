Descubre el gel de higiene íntima que las expertas no se cansan de recomendar (y se vende en farmacias)

Cuidar la zona íntima con productos formulados específicamente para ella es esencial para mantener la protección y el equilibrio natural del microbioma cutáneo. En esa búsqueda del producto perfecto, el Gel Íntimo Dermoprotector de Dr. Tree , de Phergal Laboratorios, se ha consolidado como uno de los referentes en higiene íntima.

Con un 99,7 % de ingredientes de origen natural y certificación ECOCERT Cosmos Natural, su fórmula está testada clínica, dermatológica, ginecológica y pediátricamente, lo que la hace perfecta para toda la familia, tanto para mujeres como hombres… Por eso no es casualidad que se encuentre entre los diez productos de higiene íntima más deseados del mercado*.

Fórmula natural certificada por ECOCERT que equilibra, hidrata y protege

Tenemos interiorizado el utilizar un jabón corporal en la ducha para esta zona y, al igual que utilizamos productos específicos para el cutis y el resto del cuerpo, usar un gel íntimo a cualquier edad es imprescindible para una higiene completa.

¿Los motivos? Primero, refuerza el microbioma; segundo, proporciona una limpieza ultrasuave; tercero, ayuda a un correcto equilibrio de la flora vaginal; y cuarto, reduce picores, molestias y rojeces con máximo confort e hidratación.

Cuatro beneficios que comprobamos al incluir en nuestra rutina diaria la opción que arrasa en ventas: el Gel Íntimo Dermoprotector de Dr. Tree, la firma española especializada en el cuidado para la piel sensible de toda la familia.

Con prebióticos reequilibrantes, este tratamiento actúa como el aliado perfecto para la protección íntima. Refuerza las defensas naturales, mantiene el pH ácido y neutraliza el olor, mientras calma y aporta una sensación inmediata de frescor y confort. Su fórmula, respetuosa con el manto protector de la piel y la mucosa, envuelve la zona con suavidad, ayudando a preservar su bienestar y armonía naturales.

Gel Íntimo Natural Prebiótico y Dermoprotector de Dr. Tree. Cortesía

Activos botánicos clave: eficacia desde la naturaleza

En el corazón de estas fórmulas se encuentran ingredientes como el Extracto de Margarita Azul, conocido por su acción calmante, antiirritante y antioxidante, capaz de reducir la sensación de picor y contribuir a la reparación cutánea. A él se suma el Aceite de Semillas de Chía, un auténtico superalimento para la piel, rico en Vitaminas B, D y E y Ácidos Grasos Omega 3 y 6, que refuerza la barrera cutánea, hidrata en profundidad y protege frente al estrés medioambiental.

Los Prebióticos Naturales, por su parte, ayudan a mantener el equilibrio del microbioma íntimo, fortaleciendo las defensas naturales y reduciendo las molestias y rojeces. El resultado es una piel más confortable, flexible y protegida.

Para completar el cuidado, su complejo de hidratación natural -formulado con Tensioactivos y Biolípidos Naturales de aceites vegetales como Coco y Girasol- limpia suavemente, hidrata y acondiciona la piel, aportando una agradable sensación de frescor.

Gel Íntimo Dermoprotector de Dr. Tree Cortesía

Modo de empleo y resultados

Su uso diario es sencillo: basta con diluir una pequeña cantidad con agua, aplicar sobre la zona íntima y aclarar. Su textura ligera y su delicado aroma natural proporcionan una sensación de frescor y bienestar inmediato.

Cuidar la zona íntima con fórmulas respetuosas no es solo una cuestión de belleza, sino de bienestar. Elegir ingredientes que respeten la piel es una forma de reconectar con lo esencial: el equilibrio, la calma y la confianza en uno mismo.

Lo encontrarás en farmacias, parafarmacias de El Corte Inglés y en la web de Dr.Tree. Hazte ya con el tuyo y siente la belleza de cuidarte cada día.

El compromiso de Phergal Laboratorios con las mujeres

Este gel íntimo de Dr. Tree forma parte del compromiso de Phergal Laboratorios con la cosmética natural, sostenible y eficaz, desarrollada con los más altos estándares científicos y dermatológicos. Todos sus productos se formulan con activos botánicos seleccionados, respetando la piel y el planeta, y garantizando la máxima tolerancia incluso en pieles sensibles.

Un laboratorio español pionero en alta cosmética dermofarmacéutica que apuesta por fórmulas limpias, éticas y certificadas, pensadas para mejorar la salud y el bienestar de las personas cada día.

*Fuente: IQVIA. El Gel Íntimo Dermoprotector de Dr. Tree ocupa la posición Nº 10 entre los productos más vendidos en mercado higiene íntima en el canal de parafarmacia on y off durante el año 2024.

**Test TU2018-028: Mujeres de entre 18 – 70 años. 20 voluntarias con piel sensible.