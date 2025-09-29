Descubre el secreto de la cultura coreana en tu piel: el dúo infalible para presumir de piel este otoño

La filosofía coreana de cuidado facial ha conquistado Occidente gracias a su capacidad para transformar la piel mediante rituales que equilibran innovación, tradición y gestos conscientes. Ahora, Atashi Cellular Cosmetics, de Laboratorios Phergal, da un paso más allá con el lanzamiento de dos fórmulas revolucionarias inspiradas en la cosmética coreana y reinterpretadas a través de una visión propia: el Código Atashi.

Este código nace de una idea inconformista: la piel no puede clasificarse en simples categorías como seca, grasa o sensible. Cada piel guarda un relato único, tejido por el paso del tiempo, las emociones y el estilo de vida. A partir de esta premisa, Atashi combina la alta cosmética dermofarmacéutica más avanzada con la sensibilidad del cuidado más exquisito, creando fórmulas que se adaptan al ritmo real de cada persona y devuelven equilibrio, calma, luz y fuerza.

Bajo el lema “yo, me, mi, conmigo”, la marca transforma la inspiración coreana en algo más profundo: un recordatorio de que la verdadera belleza surge cuando la piel recupera su centro, vuelve a estar en armonía y se convierte en reflejo de bienestar y confianza.

Con este espíritu llegan sus dos últimas innovaciones: K-Bioferment Advanced Primer Instant Blur Cover Up y K-Bioferment Instant Blur Magic Eyes. Un dúo revolucionario que funciona como ritual exprés con efecto Flash Young Skin (el 100 % afirma notar este efecto de forma inmediata.*): capaz de rejuvenecer la piel al instante, aportar luminosidad y conseguir un acabado impecable y natural. Dos fórmulas que van más allá de la perfección inmediata: acompañan a la piel en un viaje de autocuidado, ayudando a cada mujer a reencontrarse con lo más valioso: su yo más femenino.

Su eficacia radica en una formulación de alto nivel que incorpora los ingredientes más tops de la cosmética coreana: el hongo milenario Ganoderma Lucidum (Reishi), la reparadora Centella Asiática, la protectora Ectoína y una cuidada selección de biofermentos y skin boosters que trabajan en sinergia para reforzar la barrera cutánea y potenciar la salud de la piel.

El primer que borra imperfecciones y revela una piel perfecta

El K-Bioferment Advanced Primer Instant Blur Cover Up es mucho más que un primer: es una base multitarea que, aplicada tras la hidratante habitual -como la K-Bioferment Therapy Cream, uno de los best sellers de la firma-, se convierte en un auténtico aliado para transformar la piel desde el primer gesto. Su textura ligera y sedosa se funde al instante, creando un efecto lienzo impecable con acabado natural.

K-Bioferment Advanced Primer Instant Blur Cover Up Cortesía

Gracias a su exclusiva formulación, difumina imperfecciones, minimiza poros, controla brillos, atenúa manchas y marcas de acné, y unifica el tono de la piel. Además, corrige arrugas y proporciona un acabado sedoso, firme y luminoso, como si de un filtro real se tratase.

Este primer incorpora los ingredientes más top de la cosmética coreana:

Micropigmentos iluminadores dermofarmacéuticos , que aportan luz inmediata.

, que aportan luz inmediata. Hongo milenario Ganoderma Lucidum (Reishi) , que estimula la vitalidad y mejora la elasticidad de la piel.

, que estimula la vitalidad y mejora la elasticidad de la piel. Centella asiática , que regenera, calma y suaviza.

, que regenera, calma y suaviza. Ectoína , que protege frente al daño ambiental y refuerza la barrera cutánea.

, que protege frente al daño ambiental y refuerza la barrera cutánea. Biofermentos y skin boosters, potentes aliados antioxidantes y energizantes.

El resultado es un auténticoefecto Flash Young Skin inmediato: una piel más uniforme, firme, hidratada y luminosa, con un acabado natural que potencia la luz propia del rostro.

Disponible en dos versiones —Lite, para un resultado más natural, y Luxe, para quienes buscan un 100 % Pearl Skin—, el primer se adapta a cada estilo de vida y necesidad, siempre con un mismo propósito: revelar la mejor versión de la piel.

Su eficacia está respaldada por la experiencia de las usuarias: El 95 % de las usuarias habla del codiciado efecto Pearl Skin*, una piel más luminosa, con los poros suavizados y un acabado difuminado que refleja la luz como un velo de seda.

Además, destacan su acción calmante y reconfortante, ideal para devolver el equilibrio incluso a las pieles más exigentes. Y como toque final, el 75 % confirma que prolonga la duración del maquillaje* —incluida la icónica DD Cream de Atashi—, manteniendo un acabado perfecto durante horas.

Contorno de ojos Instant Blur Magic Eyes: mirada joven y radiante

Si el primer cuida la piel, el K-Bioferment Instant Blur Magic Eyes lo hace en transformar la mirada. Este tratamiento corrector energético y antiedad reduce bolsas, ojeras y signos de fatiga desde la primera aplicación, aportando un efecto uplifting que tensa y levanta el párpado, ilumina la zona y devuelve un aspecto descansado y rejuvenecido al instante.

K-Bioferment Instant Blur Magic Eyes Cortesía

X-Melt®, una innovadora combinación de metilxantinas donde la cafeína se refuerza con extracto de alcachofa y polisacáridos, estimulando la circulación linfática para reducir bolsas y ojeras oscuras.

una innovadora combinación de metilxantinas donde la cafeína se refuerza con extracto de alcachofa y polisacáridos, estimulando la circulación linfática para reducir bolsas y ojeras oscuras. Niacinamida , que unifica el tono, difumina arrugas, previene la aparición de miliums y mejora la elasticidad.

, que unifica el tono, difumina arrugas, previene la aparición de miliums y mejora la elasticidad. E.P. de Centella Asiática , con acción regeneradora y calmante.

, con acción regeneradora y calmante. Micropigmentos iluminadores y su tonalidad asalmonada , que neutralizan sombras, devuelven frescura y vitalidad a la mirada.

y su , que neutralizan sombras, devuelven frescura y vitalidad a la mirada. Biofermentos y skin boosters enriquecidos con vitaminas, antioxidantes y extractos marinos, que revitalizan y refuerzan la barrera cutánea.

Su eficacia reside en una formulación de alto nivel, que combina los ingredientes esenciales de la cosmética coreana con potentes activos dermofarmacéuticos:

El resultado es una mirada más radiante, firme y luminosa, con un efecto inmediato que borra el cansancio al instante. Pero su acción no se limita a lo inmediato: con el uso continuado, fortalece la piel del contorno, regula el exceso de sebo y mejora la elasticidad, ayudando a prevenir arrugas y la aparición de miliums. Un gesto sencillo que se convierte en imprescindible, especialmente en las rutinas de mañana, donde aporta un efecto buena cara instantáneo.

Los resultados hablan por sí mismos:

85 % de las usuarias nota un efecto uplifting inmediato, que eleva el párpado superior y reduce la aparición de miliums.**

nota un efecto uplifting inmediato, que eleva el párpado superior y reduce la aparición de miliums.** 100 % confirma una disminución instantánea de las ojeras oscuras y azuladas.**

95 % experimenta un efecto tensor visible desde la primera aplicación.**

En definitiva, el Instant Blur Magic Eyes se consolida como un paso clave dentro del ritual inspirado en la cosmética coreana reinterpretado por el Código Atashi, un cuidado que entiende la piel como reflejo de estilo de vida y emociones. Una propuesta que aúna ciencia y naturaleza para redefinir el cuidado de la mirada con resultados inmediatos y transformadores.

Si buscas rejuvenecer tu mirada y transformar tu rutina de belleza, la línea K-Bioferment de Atashi es tu mejor aliado para lograrlo. ¿Lo mejor? Que además de en su web, puedes encontrar los productos en farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés.

Sobre Phergal Laboratorios y Atashi

Phergal Laboratorios cuenta con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de fórmulas cosméticas innovadoras y sostenibles, siempre comprometidas con el bienestar y la belleza de la piel. Su objetivo es crear tratamientos de alta eficacia que combinan tecnología dermofarmacéutica avanzada con ingredientes de origen natural cuidadosamente seleccionados.

Dentro de esta filosofía nace Atashi Cellular Cosmetics, su línea premium especializada en alta cosmética dermofarmacéutica, diseñada para ofrecer resultados visibles desde la primera aplicación. Con colecciones como K-Bioferment, Atashi apuesta por integrar lo mejor de la cosmética coreana y la ciencia más vanguardista, con el fin de potenciar la luminosidad, la firmeza y la juventud de la piel. Cada producto refleja la esencia de su claim: “Yo, me, mi, conmigo”, una invitación a cuidarse, reconectar con uno mismo y descubrir la belleza desde el interior.

*Eficacia y autoevaluación en 20 voluntarias bajo control dermatológico. TU 2024-150, TU2025-149.

** Eficacia y autoevaluación en 20 voluntarias bajo control dermatológico. TU 2024-148.

[1] TU 2024-022