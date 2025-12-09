Descubre “Vital Age” el ritual con el que Mar Flores mantiene la piel firme y luminosa en la menopausia

Mar Flores lo expresaba con una honestidad preciosa en su última publicación: “Mi piel cambió… y también la forma en la que me miro”. Con esa frase, abría una ventana íntima a un momento que muchas mujeres conocen bien: ese punto en el que la piel deja de comportarse como antes, se vuelve más sensible, menos luminosa o más irregular, especialmente cuando entran en juego los cambios hormonales de la perimenopausia y la menopausia.

Desde ese nuevo lugar —más amable, más paciente, más suyo— Mar Flores ha encontrado en Atashi, la línea de alta cosmética dermofarmacéutica de Phergal Laboratorios, un ritual nocturno que no solo trabaja a nivel cosmético, sino también emocional. Un gesto diario que le recuerda que su piel está evolucionando, y que acompañarla es una forma de acompañarse a sí misma.

Ese ritual recibe el nombre de “Vital Age”, y la marca lo define como un protocolo pensado para pieles que empiezan a notar los primeros signos de la menopausia y buscan un tratamiento que aporte nutrición, revitalización y un efecto tensor capaz de devolverles su vitalidad.

Vital Age forma parte del llamado Código Atashi, la guía creada por la firma para acompañar a cada mujer en sus distintos momentos y estilos de vida. Una filosofía que propone rutinas completamente personalizadas —más allá del tipo de piel— para proporcionar justo lo que requiere el cutis en cada etapa. Y en este momento concreto, en plena transición hormonal, es cuando este ritual se convierte en su mejor aliado.

Descubre la rutina que ella misma mostraba en el vídeo y que hoy profundizamos, paso a paso, con la ciencia y los ingredientes que lo hacen tan especial:

PASO 1: Aqua Micelar – El inicio suave del ritual de Mar Flores

Mar arranca su rutina con el Aqua Micelar Antiedad de Atashi, un gesto que purifica, refresca y tonifica sin irritar. Esta fórmula está pensada para pieles secas o sensibles, y es el paso que prepara el terreno para todo lo demás.

Entre sus ingredientes clave se encuentran activos tan potentes como el Extracto BIO de Limón, la Vitamina E y las Micelas Naturales:

Aqua Micelar Antiedad de Atashi Cortesía

Mar Flores lo utiliza como el primer gesto de su ritual nocturno para reconectar consigo misma: un momento en el que deja atrás el día mientras consigue un rostro limpio, fresco y equilibrado.

PASO 2: Sérum Reparador Redensificante Antiarrugas – El corazón del ritual según Mar

Ella misma lo mostraba en su vídeo: tras la limpieza, aplica el Sérum Antiarrugas Reparador Redensificante de Atashi, uno de los productos infalibles de Phergal Laboratorios. Su fórmula trabaja la pérdida de densidad, el fotoenvejecimiento y la falta de firmeza con activos como las Células Nativas de Gardenia jasminoides y Perla Negra, Spilanthol 50, Péptidos Dermosens y Creatina:

Sérum Antiarrugas Reparador Redensificante de Atashi Cortesía

El resultado: una piel más firme, más redensificada y más uniforme. Un beneficio crucial cuando la disminución de estrógenos afecta de lleno a la estructura cutánea.

PASO 3: Crema Renovadora – La fase de transformación

Mar continúa con la Crema Renovadora, diseñada para pieles que necesitan reparar su ADN celular y reducir la apariencia de las arrugas.

Es una fórmula que aporta luz, suavidad y un efecto anti-estrés y calmante en la piel. Ver bien los beneficios explicados en la imagen para contar brevemente gracias a ingredientes tan potentes comolas Células Nativas de Gardenia jasminoides, Perla Negra, Ácido Glicólico Liposomado, Péptidos Dermosens y Creatina:

Crema Renovadora Cortesía

Esta crema ayuda a atenuar líneas profundas, irregularidades y signos de fatiga que suelen intensificarse con los cambios hormonales.

PASO 4: Contorno de Ojos Antiedad – La mirada descansada que Mar busca cada noche

El ritual se cierra con el Contorno Antiedad, diseñado para una zona que, en perimenopausia y menopausia, pierde densidad más rápido, se deshidrata con facilidad y muestra con más claridad ojeras, bolsas y arrugas marcadas. Esta fórmula aborda precisamente esas necesidades con Células Nativas de Gardenia jasminoides y Perla Negra, Péptidos Haloxyl, Péptidos Dermosens y Liposomas de Retinol, Vitamina C y E.

Contorno de ojos. Cortesía

El resultado es una mirada más firme, descansada y luminosa. Además, ayuda a reducir bolsas y ojeras, unificar el tono, relajar la musculatura y atenuar las arrugas profundas, beneficios especialmente valiosos cuando la zona ocular refleja de inmediato los cambios propios de esta etapa vital.

Mar Flores y la filosofía Atashi: la piel no envejece, evoluciona (y hay que acompañarla)

En su mensaje, Mar decía: “Con el tiempo y también con la menopausia, la piel evoluciona. Nosotras también”. Y ese es, precisamente, el corazón de la filosofía de Atashi y Phergal Laboratorios: no se trata de borrar etapas, sino de honrarlas.

Cada fórmula está creada para acompañar a la piel en un momento delicado, sostenerla y devolverle lo que la vida —y los cambios hormonales— van modificando.

Mar Flores ha hecho de este ritual su espacio personal de autocuidado, un lugar donde la ciencia, la serenidad y la escucha se encuentran.

Y eso también es belleza.