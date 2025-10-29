Fundación Cibervoluntarios presenta en SIMO 2025 sus programas de formación gratuita para impulsar el talento digital joven YoConecto y RetoHacker

Fundación Cibervoluntarios ha aterrizado este martes en el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, SIMO Educación, que está celebrando su 11ª edición desde este 28 de octubre hasta 30 de octubre para impulsar la formación responsable y segura de la tecnología entre los jóvenes a través de sus talleres gratuitos. Durante estos tres días, la organización pionera en voluntariado tecnológico se encuentra en el Stand 5C09 del Pabellón 5 de IFEMA Madrid, en el que los interesados pueden obtener información o inscribirse en los programas gratuitos y participar en juegos.

Asimismo, los visitantes pueden convertirse en hackers éticos que tienen que restaurar sistemas comprometidos por un ciberataque simulado y escapar antes de que se agote el tiempo en una escape room para presentar RetoHacker.

RetoHacker un programa de cursos gratuitos para jóvenes de 16 a 24 años en el que se forma a la próxima generación de expertos en ciberseguridad a través de dinámicas interactivas. Cuenta con la financiación de la beca otorgada por Kyndryl Foundation, el área filantrópica de Kyndryl, la mayor compañía a nivel mundial de servicios de infraestructura tecnológica.

De la mano de los talleres de YoConecto, el stand de Fundación Cibervoluntarios cuenta con cinco minijuegos temáticos de empleabilidad, currículum digital, aprendizaje en línea, márketing digital y creación de contenido con IA. Todos ellos son aprendizajes clave que se pueden adquirir en los cursos presenciales gratuitos con el objetivo de que todas las personas puedan desenvolverse con confianza y seguridad en el mundo digital y aprovechar el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar su vida y sus oportunidades de empleo, educación, emprendimiento y participación social.

YoConecto es una iniciativa impulsada por Fundación Cibervoluntarios, que forma parte de la iniciativa Generación D impulsada por Red.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Los visitantes al stand también aprenden a identificar y desmontar bulos en el juego “Caza la fake”, donde tienen que enfrentarse a una interfaz interactiva de red social y reconocer la información falsa mediante verificación de fuentes y reconocimiento de patrones. Esta actividad sirve para mostrar algunos de los aprendizajes de Campamento Digital, actividades extraescolares presenciales gratuitas de formación digital para niños, niñas y jóvenes de 9 a 17 años que continúan tras el verano en formato extraescolar.

Los visitantes del stand 5C09 del Pabellón 5 podrán convertirse en ‘hackers’ éticos en un ‘escape room’ sobre ciberseguridad. Cibervoluntarios

Campamento Digital es una iniciativa impulsada dentro del Programa de Competencias Digitales para la Infancia, CODI, puesto en marcha por el Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

SIMO también es el lugar perfecto para sumarse a Cibervoluntarios Junior, un programa para estudiantes de 14 a 18 años que fomenta el voluntariado tecnológico juvenil y está presente mediante minijuegos de identificación de imágenes y vídeos generados o manipulados por IA.

Así, estos programas reducen brechas digitales, generan igualdad de oportunidades —especialmente en contextos vulnerables— y fomentan la creatividad, la autonomía y participación activa en una ciudadanía digital responsable.

Mesas redondas

Este jueves, 30 de octubre, a las 11:20 horas el director del Departamento de Innovación Educativa e Investigación de Fundación Cibervoluntarios, Óscar Espiritusanto, participará en la mesa redonda “Si no lo veo, no lo creo. Estrategias para formar personas lectoras más críticas en la era de la información y las tecnologías innovadoras”. La conversación forma parte de la jornada de reflexión sobre la alfabetización mediática que organiza desde las 10:00 h del día 30 la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en el Pabellón 5 de IFEMA.

Además, ese mismo día se celebra en la Sala 4 a las 12:30 horas la ponencia “Ciberseguridad hoy: retos, oportunidades y aprendizaje con Kyndryl Foundation y Reto Hacker”, patrocinada por Fundación Cibervoluntarios. El ponente es Álvaro López Álvarez, Head of Data Security, Responsible AI & Privacy en Kyndryl.

Sobre Fundación Cibervoluntarios

Fundación Cibervoluntarios es una ONG española de ámbito internacional, pionera en voluntariado tecnológico. Su misión es facilitar competencias digitales a personas en situación de vulnerabilidad, eliminar la brecha digital y promover la tecnología como motor de innovación social y empoderamiento ciudadano. Desde 2001, apoya cada año a miles de personas gracias al compromiso de más de 4.500 cibervoluntarios y el apoyo de más de 7.000 entidades nacionales e internacionales.

Más información en: www.cibervoluntarios.org