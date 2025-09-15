Implantología de vanguardia en Sevilla: la apuesta de Clínica Dental García del Olmo

Durante este tiempo, el centro ha sabido consolidarse como una referencia indiscutible gracias al esfuerzo de un equipo de profesionales altamente cualificados que, bajo la dirección del doctor García del Olmo, han hecho de la innovación y la cercanía con el paciente sus principales señas de identidad.

Especialización en cirugía guiada de implantes

El doctor García del Olmo ha apostado decididamente por la implantología dental a través de la técnica de cirugía guiada, considerada la más segura, precisa y mínimamente invasiva que existe en la actualidad. Se trata de un procedimiento que permite rehabilitar la sonrisa del paciente con una planificación digital exhaustiva, reduciendo los riesgos y molestias asociados a las técnicas convencionales. El compromiso con una odontología honesta y responsable se traduce en una atención integral en la que prima siempre la salud y la comodidad del paciente. La clínica cuenta con dos sedes en Sevilla, una en el barrio de Triana-Los Remedios y otra en El Cerro del Águila, desde donde ofrece soluciones completas para todo tipo de tratamientos bucodentales.

Tecnología al servicio de la precisión

Uno de los aspectos que más diferencia a la Clínica Dental García del Olmo es su altísimo nivel de especialización en la colocación de implantes mediante cirugía guiada. Esta técnica combina escáneres tridimensionales con programas informáticos de última generación, lo que permite planificar con exactitud milimétrica la colocación de cada implante antes de la intervención. Gracias a esta preparación previa, el procedimiento resulta menos invasivo y mucho más seguro, reduciendo las molestias durante la cirugía y favoreciendo una recuperación más rápida. La planificación digital permite incluso visualizar el resultado final antes de comenzar la intervención, lo que aporta tranquilidad y confianza tanto al profesional como al paciente.

El proceso comienza con la realización de un escáner CBCT, un sistema más avanzado que un TAC convencional, que ofrece una imagen tridimensional de la boca del paciente. Con esos datos se genera un modelo digital sobre el que se simula la posición ideal de cada implante. Posteriormente, esta información se envía a un laboratorio protésico en el que se diseña y fabrica, mediante impresión 3D, una guía quirúrgica completamente personalizada. Esa guía se coloca en la boca del paciente durante la intervención y sirve para dirigir la mano del implantólogo, asegurando que cada implante se coloque exactamente en el lugar previsto. Todo ello se traduce en una cirugía más rápida, más segura y con un postoperatorio mucho más cómodo, minimizando el dolor, la inflamación y las complicaciones habituales.

Un trato cercano y humano

Pero si algo distingue a la Clínica Dental García del Olmo no es solo la innovación tecnológica, sino también la relación de confianza que establece con sus pacientes. Desde la primera visita, el equipo médico se esfuerza en ofrecer un trato cercano y humano, consciente de que cada caso es único y requiere una atención personalizada. Para reforzar esa cercanía, la clínica ha incorporado herramientas digitales que facilitan la gestión de citas, recordatorios y seguimiento de los tratamientos, lo que garantiza una comunicación fluida y accesible en todo momento.

El compromiso con el paciente no termina en la consulta. La clínica dedica una parte importante de su labor a la educación en salud bucodental, proporcionando información clara y consejos prácticos sobre cómo mantener una boca sana y prevenir futuros problemas. Esta visión preventiva refuerza su papel no solo como centro de referencia en tratamientos complejos, sino también como aliado de quienes buscan cuidar su sonrisa en el día a día.

Dos sedes estratégicas en Sevilla

Con dos sedes estratégicamente ubicadas en Sevilla, en Triana-Los Remedios y en El Cerro del Águila, la Clínica Dental García del Olmo pone al alcance de sus pacientes instalaciones equipadas con la tecnología más moderna y un equipo multidisciplinar que abarca todas las áreas de la odontología. La combinación de experiencia, innovación y un trato humano y cercano convierten a este centro en un referente indiscutible en el ámbito de la implantología dental en Andalucía.

