¡La Navidad empieza en Parque de Atracciones de Madrid!

Del 6 de diciembre al 4 de enero, descubre Winterland, un mundo encantado entre montañas nevadas y desiertos de hielo donde habitan hadas, unicornios, zorros y ciervos alados. En este reino reconectarás con tu yo interior, en un lugar donde la infancia, el ingenio y la fantasía se unen en perfecta armonía.

Parque de Atracciones de Madrid contará, para toda la familia con ¡dos nuevos espectáculos!

Burbujas de Invierno : Un hada criada por los elfos sueña con unir dos mundos muy distintos. Al mezclar la magia de las hadas con la alegría de los elfos, crea burbujas capaces de llenar Winterland de sonrisas. Un espectáculo dulce, visual y lleno de fantasía.

: Un hada criada por los elfos sueña con unir dos mundos muy distintos. Al mezclar la magia de las hadas con la alegría de los elfos, crea burbujas capaces de llenar Winterland de sonrisas. Un espectáculo dulce, visual y lleno de fantasía. Lumina Aeterna: En un tiempo anterior a la Navidad, unos antiguos Espíritus de Luz llegaron a la Tierra para encender esperanza en un mundo cubierto de sombras. La más joven de ellos creó un Árbol resplandeciente cuya magia solo podía mantenerse con la pureza del corazón humano, dando origen a una tradición eterna. Un maravilloso espectáculo de cierre, lleno de luces y música, invita a toda la familia a celebrar juntos la magia y la ilusión de estas fiestas.

Parque de Atracciones de Madrid se prepara estas navidades para cumplir los sueños y emocionar tanto a grandes como pequeños. Parque de Atracciones de Madrid

Además, en el parque te encontrarás muchas más sorpresas, entre ellas:

Noel – El musical : Un espectáculo musical que cuenta la transformación de un hombre normal al símbolo de la navidad.

: Un espectáculo musical que cuenta la transformación de un hombre normal al símbolo de la navidad. La Magia de las Hadas : Una emocionante aventura donde los niños aprenderán la importancia de compartir la luz y esperanza con los demás, de la mano de elfos y hadas mágicas.

: Una emocionante aventura donde los niños aprenderán la importancia de compartir la luz y esperanza con los demás, de la mano de elfos y hadas mágicas. Encuentro con Papa Noel y los Reyes Magos : Los niños podrán entregar sus cartas en la Casita de Madera a Papá Noel y visitar la haima de los Reyes Magos.

: Los niños podrán entregar sus cartas en la Casita de Madera a Papá Noel y visitar la haima de los Reyes Magos. Meet & Greet con personajes Nickelodeon, donde los más pequeños podrán interactuar con sus personajes favoritos y guardar recuerdos inolvidables.

¡Ven con tu familia y déjate envolver por la magia, la música y la ilusión!

Parque de Atracciones de Madrid te espera para que vivas una Navidad llena de fantasía, sonrisas y recuerdos eternos.

Más información en: www.parquedeatracciones.es/informacion-relevante/temporadas/navidad

Del 6 de diciembre al 4 de enero, descubre Winterland en Parque de Atracciones de Madrid. Parque de Atracciones Madrid

DESCUBRE EL PARQUE

Parque de Atracciones de Madrid es el parque de ocio y entretenimiento de la capital, ubicado en la Casa de Campo de Madrid. Perteneciente al grupo Parques Reunidos, cuenta con más de 30 atracciones dirigidas a diferentes tipos de públicos, espectáculos musicales, meet&greet con personajes Nickelodeon y una gran variedad de puntos de restauración y tiendas de merchandising.

El parque está dividido en 4 zonas temáticas: Maquinismo, Naturaleza, Tranquilidad y Nickelodeon Land.

En Maquinismo te encontrarás con atracciones de emociones intensas como Tornado, La Máquina, Abismo o La Lanzadera. Pero si prefieres atracciones más moderadas, podrás relajarte con tu familia en La Jungla o Zeppelin y disfrutar de las vistas de todo Madrid en Star Flyer. Tampoco te querrás perder el pasaje de terror The Walking Dead Experience. Un pasaje único en el que solo los más valientes se atreven a entrar. En la zona Naturaleza, en Navidad, cobra vida Winterland. Además, los más pequeños de la casa disfrutarán a lo grande en la zona infantil Nickelodeon Land. Podrán entrar en La Casa de Bob Esponja y conocer a sus personajes favoritos de Fondo de Bikini o montarse en montañas rusas como Patrulla Canina o Padrinos Voladores.

HORARIO

Puedes consultar aquí el horario del parque.

CÓMO LLEGAR

Parque de Atracciones de Madrid está situado dentro de la Casa de Campo de Madrid, y cuenta con dos puertas de entrada: Principal y Batán.

En coche

A nuestras instalaciones puedes llegar perfectamente en coche. A continuación, te indicamos cómo: Entrada directa por la N-V (Carretera de Extremadura), salida Parque de Atracciones o la M-30 dirección Badajoz, salida Parque de Atracciones / Casa de Campo.

En metro

De nuestro parque destaca su increíble comunicación que tiene con los servicios de transporte público. Tienes que coger la LÍNEA 10 (estación de Batán) que te deja a solo 50 metros de la entrada (Puerta Batán).

En autobús

Estamos ubicados en pleno corazón de la Casa de Campo, por lo que una buena manera de llegar hasta nosotros para pasar un día genial es cogiendo un autobús. De esta forma, tienes diversas posibilidades:

- Línea 33: Príncipe Pío - Casa de Campo.

- Línea 55: Atocha - Batán.

- Línea 65: Plaza Jacinto Benavente - Colonia Gran Capitán.

Compra tus entradas en: www.parquedeatracciones.es