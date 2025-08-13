La parada que puede cambiar tu verano: 10.000 euros diarios en estas estaciones de servicio

Apenas han pasado veinte minutos desde que Nuria y sus amigas de la universidad entraron en la autovía dirección Alicante y ya sueñan con la primera parada. Un café para espabilar, comprar unas gafas de sol porque las "viejas" se han quedado olvidadas en casa o vivir la anécdota que contarán en la cena cuando se junten con el resto de amigos en septiembre. Y es que saben que, del 14 de julio al 14 de septiembre, cada repostaje o cada recarga eléctrica que se realice en una estación de servicio Repsol a través de Waylet (la app de fidelización y pago de la compañía) participa en un sorteo diario de 10.000 euros, siempre que se supere un consumo mínimo. Así que, con un poco de suerte, sus vacaciones podrían salir gratis este verano.

Esta promo es el compañero ideal para quienes planean pasar el verano de verbena en verbena, recorriendo festivales de música o descubriendo todas las playas de la costa alicantina. Porque esa parada imprescindible en carretera para descansar, retomar fuerzas o cuando el depósito lo pide, se convierte en la excusa perfecta para estirar las piernas, compartir mesa en la cafetería y, por qué no, soñar a lo grande. Esta promoción es una invitación a saborear el camino tanto como el destino.

En una estación de Ciudad Real, de camino al Festival Internacional de Benicasim, José recuerda cómo, hace dos veranos, ayudó a una pareja desesperada por ajustar la presión de neumáticos; aquella parada terminó compartiendo un brindis improvisado con refrescos en el que comentaron lo que habían ahorrado en gasolina con el uso de Waylet. «Son hasta 20 céntimos por litro en cada repostaje», señala, «y si tienes también la luz y la calefacción con Repsol, ahorras unos 600 euros al año». Este verano, además cuenta con que le toque el sorteo.

Más al norte, en Lugo, Sonia cuenta cómo lo hace ella. Desde hace dos veranos, ha convertido cada parada necesaria en un ritual: siempre se detiene en el mismo surtidor de la estación. «Nunca sabes dónde puede estar el golpe de suerte», bromea mientras su hijo comprueba en la app si «tocó algo».

Clienta usa la app Waylet para pagar desde el coche Repsol

La mecánica es tan sencilla como directa. Bajo el eslogan «10.000 motivos más para venir», la compañía sorteará un premio diario de 10.000 euros entre quienes paguen al menos 30 € en repostaje o a partir de 8 € en cada recarga eléctrica a través de Waylet.

Una vez hecho el pago, sólo queda cruzar los dedos. El cliente descubrirá al instante en la pantalla de Waylet si es una de las 63 personas que saldrán ganadoras a lo largo del verano. Si no ha resultado ganador, cada repostaje y/o recarga que realice a lo largo del verano será una nueva oportunidad de optar a este premio.

Repsol sorteará un premio diario de 10.000 euros entre quienes paguen al menos 30 € en repostaje o a partir de 8 € en cada recarga eléctrica a través de Waylet

Nacida en 2017, la app de Repsol cuenta con más de 9,3 millones de usuarios. Además de pagar sin pasar por caja, sirve para sumar saldo canjeable, adquirir lavados y aspirados Repsol Klin, abonar la zona azul en 22 municipios y comprar en cientos de comercios adheridos. Hacerlo genera saldo para ahorrar en futuras compras e incluye ventajas, como descuentos en entradas para festivales como el FIB. Todo en el mismo gesto que podría traerte ese premio de cinco cifras.

Cómo participar, en tres pasos

Descargar Waylet (iOS o Android) y registrar un método de pago.

Repostar 30 € o recargar 8 € en cualquier estación Repsol.

Pagar con Waylet en caja o desde el coche y comprobar al instante si se ha ganado el premio.

Para los millones de personas que este verano viajarán por las carreteras españolas, las estaciones de servicio de Repsol ofrecen baños cuidados, menús exprés con productos locales, un poco de sombra, Wi-Fi... Y ahora, el incentivo económico del sorteo redondea la propuesta: la parada deja de ser un trámite y se convierte en parte del plan.